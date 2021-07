La F1 détaillera les prochaines étapes de la campagne de diversité suite au rapport de la Commission Hamilton · .

La Formule 1 a salué un rapport sur l’état de la diversité dans le sport automobile par une commission fondée par Lewis Hamilton.

Le septuple champion du monde a déclaré que le rapport de la Commission Hamilton, qui compte plus de 170 pages, “montre que de nombreux jeunes Noirs sont privés d’opportunités au sein de STEM [science, technology, education and mathematics] et avoir leur plein potentiel limité.

“Bien que j’aie eu une carrière réussie dans le sport automobile, ce fut un chemin solitaire en tant que l’un des rares individus noirs au sein de la Formule 1 et, après quinze ans d’attente pour que l’industrie rattrape son retard, j’ai réalisé que je devais agir moi-même. ” Hamilton a continué.

«Grâce aux recherches de la commission, nous pouvons voir que l’industrie du sport automobile doit prendre des mesures claires et significatives pour créer un environnement plus inclusif où la diversité peut prospérer, mais aussi que nous devons surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les étudiants noirs qui existent tout au long de leur parcours éducatif. Je reconnais certains de ces obstacles d’après mes propres expériences, mais nos découvertes m’ont ouvert les yeux sur l’étendue de ces problèmes. »

La commission a présenté une série de recommandations à travers lesquelles les équipes de F1 et d’autres organisations de sport automobile peuvent promouvoir une augmentation du nombre de participants noirs. Ils comprennent la mise en œuvre de chartes pour promouvoir la diversité et l’inclusion, l’expansion des apprentissages, le financement de programmes pour lutter contre les taux d’exclusion élevés parmi les écoliers noirs, le soutien au recrutement d’un plus grand nombre d’enseignants noirs dans les matières STEM et la création de programmes de bourses pour les diplômés noirs.

Le président et chef de la direction de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que la série confirmerait les détails des prochaines mesures à prendre pour résoudre le problème dans un proche avenir.

Qualifiant le rapport de “complet et impressionnant”, Domenicali a déclaré “nous prendrons le temps de lire et de réfléchir à toutes les conclusions, mais nous sommes tout à fait d’accord pour dire que nous devons augmenter la diversité dans le sport et nous avons pris des mesures pour y remédier et nous annoncera plus d’actions dans les prochains jours.

“Nous voulons un sport qui soit représentatif de notre base de fans extrêmement diversifiée et c’est pourquoi la Formule 1, la FIA et toutes les équipes travaillent dur pour mettre en œuvre nos plans détaillés pour créer un changement positif dans le sport”, a poursuivi Domenicali. « Il y a toujours plus à faire et le rapport stimulera la réflexion sur les actions supplémentaires qui sont nécessaires. »

