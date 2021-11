La F1 dévoile une nouvelle image de marque pour promouvoir « le moteur le plus efficace au monde » · .

La Formule 1 fera la promotion de ses groupes motopropulseurs hybrides V6 turbo comme du « moteur le plus efficace au monde » en utilisant la nouvelle image de marque du Grand Prix de Sao Paulo de ce week-end.

La série tient à souligner l’efficacité des unités de puissance qui, selon elle, n’a pas été communiquée avec succès depuis leur introduction en 2014.

La F1 utilisait auparavant des moteurs V8 à aspiration normale, introduits en 2006, qui à partir de 2009 incluaient un élément hybride connu sous le nom de système de récupération d’énergie cinétique. Ceux-ci ont été remplacés par les hybrides actuels, plus sophistiqués, qui récupèrent l’énergie de sources cinétiques et thermiques à l’aide d’un MGU-K et d’un MGU-H.

Bernie Ecclestone, PDG de la F1 au moment de l’introduction des nouvelles règles, était un critique virulent des unités et s’est fortement opposé aux efforts du président de la FIA, Jean Todt, pour les faire entrer. Stefano Domenicali, qui a remplacé le successeur d’Ecclestone, Chase Carey, en tant que PDG plus tôt cette année. , a déclaré au Mexique : « Nous allons commencer à nous rappeler à tous qui nous sommes » avec les nouveaux graphismes.

« Nous avons aujourd’hui, depuis 2014, le moteur hybride le plus efficace et c’est quelque chose dont nous devons nous souvenir. »

Au cours de la huitième année depuis l’introduction des groupes motopropulseurs, ils atteignent désormais un rendement thermique d’environ 52 %, contre environ 30 % pour les moteurs conventionnels. Cela signifie que beaucoup moins d’énergie thermique produite par les moteurs de F1 est gaspillée.

La F1 prévoit d’autres changements pour améliorer l’efficacité et la durabilité de ses unités de puissance. Cela comprendra l’introduction de nouvelles réglementations techniques en 2026 et un passage au carburant synthétique en 2030.

La nouvelle image de marque sera affichée autour du stylo de télévision, du paddock et des zones d’accueil à Interlagos ce week-end.

