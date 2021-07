La F1 dévoilera le modèle grandeur nature de la voiture 2022

in

Il a été annoncé qu’un modèle grandeur nature d’une F1 2022 serait dévoilé jeudi lors d’un événement à Silverstone.

Avec des changements de réglementation généralisés entrant en jeu à partir de l’année prochaine dans le but d’améliorer les courses de roue à roue et de créer une grille plus homogène, les voitures seront radicalement différentes.

Nous avons déjà une vague idée de la forme exacte qu’ils prendront grâce à divers graphismes et modèles, mais nous en aurons une meilleure indication que jamais jeudi alors qu’une version grandeur nature est révélée pour la première fois lors d’un événement spécial pour lancer la nouvelle ère de la F1.

“La F1 entame un nouveau chapitre passionnant en 2022 lorsque le livre de règles actuel est déchiré et qu’un nouvel ensemble de réglementations radicales entre en vigueur – tous conçus pour produire des courses encore plus spectaculaires”, a déclaré une annonce sur le site officiel de la F1.

“Et la nouvelle ère débutera officiellement jeudi à Silverstone avec F1 One Begins, un événement de lancement dynamique qui emmènera les fans dans un voyage à travers les âges avant d’arriver à la voiture de course la plus futuriste de tous les temps.”

Réservez la date, réglez vos alarmes ! Une nouvelle ère de la Formule 1 sera officiellement dévoilée 🙌 ⏰ Diffusion en direct jeudi 15 juillet à partir de 1330 UTC sur Facebook et YouTube#F1 #F12022 pic.twitter.com/G4nfz9wFge – Formule 1 (@F1) 12 juillet 2021

De plus, des explications seront également fournies pour expliquer pourquoi les voitures ont pris une telle forme et comment tous les changements conduiront à de meilleures courses dans ce sport.

« Les fans pourront non seulement voir une F1 2022 grandeur nature pour la première fois, mais ils découvriront également le design révolutionnaire de la machine par un panel d’experts, qui expliquera la pensée derrière le nouveau concept, qui permettra pilotes à se battre plus fort que jamais auparavant », poursuit le communiqué.

