La F1 devrait agir sur l’idée rétro de McLaren

Les pilotes McLaren veulent voir les week-ends de course rétro introduits, et c’est une idée que la Formule 1 devrait poursuivre.

L’équipe britannique le rejette pour le prochain Grand Prix de Monaco, arborant le design emblématique du Golfe avec les pilotes en salopette old-school.

L’initiative a reçu une réaction extrêmement positive de la part des fans du sport et des pilotes eux-mêmes, qui ont déclaré qu’ils aimeraient voir chaque équipe adopter une approche similaire pour un week-end rétro.

«Ce serait cool, je sais que c’est une autre dépense pour l’équipe, mais à part cela, pour que tout soit un retour en arrière – pas seulement nos combinaisons de course, mais des vêtements décontractés, jusqu’aux chapeaux d’équipe, pour le faire correctement – ce serait c’est cool pour tout le monde de s’impliquer, » Daniel Ricciardo dit RACER.

«Les bonnes vieilles écoles seraient plutôt géniales», a ajouté Lando Norris.

«Je pense que c’est bien que nous soyons les seuls à le faire. Plus de regards sur nous, à moins que nous ne tombions tous les deux dans le virage 1. Pour une course, rendez-la un peu plus excitante, ce serait cool de voir tout le monde faire quelque chose comme ça.

«Surtout quand vous avez une Williams ou une Ferrari – je veux dire, Ferrari serait juste rouge! – De nombreuses équipes ont eu des livrées impressionnantes et uniques au fil des ans et ce serait cool si tout le monde inventait les leurs.

Pour un certain nombre de raisons, c’est quelque chose que le sport devrait sérieusement envisager d’introduire à l’avenir. Plus précisément, au Grand Prix de Monaco.

La course de Monte Carlo est peut-être l’événement le plus emblématique et le plus célèbre du calendrier F1, et pour cause.

L’emplacement est franchement magnifique, c’est une vitrine de tout le scintillement et le glamour du sport, c’est un énorme défi pour les pilotes et il a une histoire profonde et riche.

Cependant, si nous sommes honnêtes, ce n’est pas particulièrement divertissant de nos jours.

Les voitures plus grosses et les rues étroites rendent presque impossible le dépassement, ce qui signifie que nous avons rarement de bonnes courses roue à roue et, sans incident majeur, les voitures finissent généralement dans l’ordre dans lequel elles ont commencé.

Même avec la nouvelle réglementation introduite l’année prochaine, le problème ne va nulle part. Après tout, ce n’est pas comme si les rues de Monte-Carlo pouvaient simplement être élargies.

Cela a conduit de nombreux fans à redouter la course, beaucoup demandant même qu’elle soit supprimée du calendrier et se résigne aux livres d’histoire.

Cela n’arrivera pas, mais il faut faire quelque chose pour rendre les choses plus intéressantes pour les spectateurs, et un week-end de course rétro pourrait être ce quelque chose.

Oui, la course peut finir par être un gros embouteillage, mais à quel point serait-il préférable de regarder cet embouteillage s’il se composait de voitures modernes arborant certaines des livrées les plus emblématiques du sport?

McLaren pourrait bercer le rouge et le blanc des jours de Marlboro, Williams le design emblématique du début des années 90, Alpine le jaune et le bleu clair de 2002 à 2006, Ferrari le – eh bien, leur voiture serait toujours rouge, mais quand même.

Même pour les fans qui ne sont pas trop nostalgiques et / ou livrés, ce serait un spectacle vraiment époustouflant à voir.

Le voyage dans le passé pourrait consister en plus que de simples livrées. Les équipes pourraient toutes être équipées de combinaisons pour correspondre aux voitures, le flux télévisé pourrait utiliser des graphiques rétro et les pilotes pourraient avoir des conceptions de casques classiques.

Nos caméras de cinéma ont lancé un autre fantastique week-end #NASCARThrowback à @TooToughToTame. Jetez un œil à quelques-unes des meilleures photos directement du laboratoire photo. 📸 – NASCAR (@NASCAR) 11 mai 2021

Vous vous demandez peut-être à quel point un week-end de course pourrait être amélioré uniquement par de simples changements esthétiques, ce qui est certainement un point valable, mais pour une réponse, il vous suffit de regarder NASCAR.

Chaque saison, il y a un week-end «Throwback» à Darlington. C’est comme n’importe quel autre tour, mais vise à célébrer le passé du sport, chaque équipe étant encouragée à participer de la manière qui lui semble appropriée, principalement en faisant basculer les conceptions de la vieille école.

C’est tout simplement fantastique. En le regardant, vous avez l’impression de voyager dans le temps à toutes vos époques préférées de la série. Ça sonne plutôt bien, non?

Non seulement c’est génial pour les spectateurs, mais c’est aussi extrêmement bénéfique pour le sport lui-même, car il attire énormément de buzz sur les réseaux sociaux non seulement pendant le week-end, mais aussi dans la construction, car tous les designs sont révélés.

L’un des plus grands objectifs de la F1 à l’avenir est d’augmenter son public, en particulier en Amérique, et à en juger par cela, un week-end de retour en arrière serait un moyen infaillible de le faire.

Peut-être plus important encore, ce serait une récompense pour les fans existants, leur donnant la chance de voir leurs créations préférées ramenées à la vie.

Cela ne doit pas nécessairement être à Monaco, mais le garder là-bas aurait le plus de sens. C’est peut-être la course la plus emblématique d’un point de vue historique et c’est aussi celle qui a le plus besoin d’une excitation supplémentaire.

Dire que cela «réglerait» le week-end est une exagération, mais il serait certainement préférable de regarder.

Finley Crebolder

