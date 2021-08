La F1 devrait donner des remboursements, pas des points, après le GP de Belgique · .

Si un pilote méritait une chance cette saison, c’était sûrement Max Verstappen.

Non, le pilote Red Bull n’est pas vraiment à court de points. Mais il peut compter Bakou, Silverstone et le Hungaroring comme des rondes où il en a perdu un tas sans faute de sa part, que ce soit à cause d’une défaillance d’un pneu, d’un retrait par un pilote Mercedes ou d’un retrait par l’autre pilote Mercedes.

Donc, si quelqu’un devait tirer profit d’une course dans laquelle aucune course réelle n’a eu lieu, le fait qu’il s’agisse de Verstappen a au moins un soupçon de réalignement karmique à ce sujet. À tous les autres égards, cela puait absolument.

Cela ne veut pas dire que la FIA a eu tort de garder le peloton de F1 derrière la voiture de sécurité chaque fois qu’elle a pris la piste hier. Les conditions n’ont jamais vraiment ressemblé à la course. Sergio Perez, un pilote avec plus de 200 départs à son actif, a mis sa voiture au bac lors du tour de reconnaissance.

Les conditions étaient évidemment trop mauvaises pour le départ de la course. Au contraire, cela semblait à l’époque une véritable tentative de relancer la course alors que la pluie s’est brièvement atténuée. Malheureusement, la fenêtre d’une météo un peu moins terrible s’est avérée extrêmement étroite, la pluie est revenue rapidement et la course était vouée à l’échec.

En conséquence, le Grand Prix de Belgique 2021 ne contenait pas un seul tour de course et ne mérite donc pas d’être considéré comme une course. C’est clair que beaucoup de concurrents pensent ainsi : « Pas de course », a déploré Pierre Gasly sur les réseaux sociaux ; “course annulée” a fait écho Lando Norris.

Néanmoins, la Formule 1 est passée par tous les gestes pour célébrer la fin de la course : le podium, les trophées, le champagne. Et, bien sûr, l’attribution de points au championnat, qui a été critiquée par plusieurs pilotes dont certains des récipiendaires. Fernando Alonso a qualifié la décision de “choquante” et Norris a également souligné le simple fait qu’aucun point ne devrait être attribué lorsqu’aucune course n’a eu lieu, quelle que soit la gymnastique bureaucratique qui a été effectuée pour prétendre le contraire.

D’autres séries ont réalisé qu’aucune course ne devrait signifier aucun point La F1 avait absolument besoin de prendre une leçon du Championnat du monde d’endurance. En 2013, sa manche Fuji a été considérablement raccourcie et s’est déroulée entièrement derrière la voiture de sécurité, également en raison de fortes pluies. Des points ont été attribués, mais les organisateurs ont eu le bon sens de reconnaître l’absurdité de cette décision et ont décidé de la rectifier.

Ainsi, pour l’année suivante, les règles de 2014 de la série ont été modifiées pour stipuler que les pilotes doivent effectuer au moins deux tours de drapeau vert avant de pouvoir attribuer des points. Une solution simple dont la F1 aurait pu se passer sept ans plus tard.

Au lieu de cela, la FIA s’est attachée à justifier sa décision de distribuer des points. Un minimum de deux tours est requis pour que des points soient attribués, mais la course n’a officiellement duré qu’un tour. Mais la FIA a décidé, comme Verstappen avait franchi la ligne d’arrivée à trois reprises, il avait en fait fait trois tours. Il s’agissait donc d’une course d’un tour dans laquelle le vainqueur a parcouru trois tours.

La Formule 1 est-elle une compétition sportive sérieuse ou un divertissement télévisé à la WWE ? Compte tenu des risques encourus – mis en évidence par l’énorme shunt du samedi de Norris – ce devrait être le premier; la barre basse fixée hier pour attribuer des points et la justification fragile pour le faire suggèrent le contraire.

Rapport: Attribuer des points au GP de Belgique “une blague”, selon Vettel, cinquièmeEt ainsi, une série qui à Silverstone a donné trois points au vainqueur d’une course de 100 kilomètres (d’accord, “séance de qualification de sprint”) hier a donné 12,5 points au vainqueur d’un tour de 6,8 kilomètres derrière une voiture de sécurité.

Il y avait un détail révélateur selon lequel quelqu’un chez F1 a réalisé à quel point tout cela était une imposture : le sondage « Pilote du jour » a été discrètement abandonné. Apparemment, la F1 est heureuse de donner le même nombre de points au championnat du monde pour un tour derrière la voiture de sécurité qu’elle le ferait pour 32 tours de course à fond, mais l’intégrité du sondage « Pilote du jour » ne doit pas être violée.

Le potentiel non réalisé d’une course autour de l’un des plus grands circuits de Formule 1, avec les prétendants au championnat à la pointe et la perspective intrigante de la Williams de George Russell parmi eux, a été une déception pour tous. Mais cela aura été le plus vivement ressenti par ceux qui ont dépensé des centaines, voire des milliers d’euros pour y assister, et ont passé une journée à se faire fouetter par la pluie sans voir un seul tour de compétition dans l’événement principal.

La Formule 1 n’était pas le seul acte à l’affiche dimanche – ces spectateurs ont au moins pu voir la course de Formule 3 et les courses de la Porsche Supercup. Mais si les pilotes de F1 obtiennent la moitié des points pour aucun tour de course, les fans méritent sûrement au moins la moitié de leur argent.

