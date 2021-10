La F1 devrait-elle remplacer Paul Ricard par Imola en 2022 ? · Fans de course

in

Deux circuits européens se disputent l’une des rares places restantes au calendrier F1 2022.

Le Paul Ricard devait rester le lieu du Grand Prix de France l’année prochaine. La piste qui a organisé pour la première fois une course de F1 il y a 50 ans est revenue au calendrier en 2018, mais a sauté l’année dernière lorsque Covid-19 a frappé.

La pandémie a également entraîné le retour inattendu d’Imola à l’horaire. Après avoir organisé une course d’automne en 2020, c’était le lieu de la deuxième manche du championnat du monde de cette année.

Comme . l’a révélé le mois dernier, “l’autre” circuit italien de F1 est à l’étude pour une autre course l’année prochaine dans le créneau occupé par le Grand Prix de France. Avec apparemment aucune place dans un calendrier qui devrait déjà comporter 23 courses, quelque chose doit donner.

Quelle piste la F1 doit-elle choisir ?

Paul Ricard

Paul Ricard a organisé 17 grands prix…

La Formule 1 compte un important contingent de concurrents français, dont le motoriste Renault et sa marque Alpine, ainsi que les pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly (et potentiellement Théo Pourchaire l’année prochaine). Une manche française au calendrier s’impose donc.

Le tracé de la piste Paul Ricard a été critiqué pour avoir produit des courses peu excitantes, mais le Grand Prix de cette année a été une nette amélioration. Cela s’est produit non seulement grâce à la concurrence plus serrée dans le domaine de la F1 cette année, mais aussi à de subtiles modifications apportées à la piste elle-même.

Imola

… La F1 a visité Imola 29 fois

Le retour du championnat sur une piste d’Imola retravaillée a été un succès instantané. Bien qu’il reste l’un des circuits les plus difficiles à dépasser, les limites étroites et la zone de ruissellement limitée en font un circuit beaucoup plus difficile que le Paul Ricard avec ses vastes étendues de ruissellement en asphalte.

La Formule 1 a organisé plusieurs courses italiennes dans le passé, comme de 1981 à 2006 où elle a couru à la fois à Imola et à Monza, donc ce ne serait pas une rupture sérieuse par rapport à la tradition d’avoir régulièrement deux courses dans le même pays.

je dis

C’est une question “cœur contre tête” pour moi. Imola a un énorme attrait en tant que lieu pittoresque à l’ancienne. C’est aussi une fantastique vitrine des capacités de virage des voitures de Formule 1 modernes.

Le Paul Ricard n’est pas aussi bien à la hauteur, même s’il aurait de meilleures chances si les promoteurs revenaient sur la décision déconcertante d’interrompre sa ligne droite distinctive du Mistral avec une chicane maladroite.

Cela dit, il ne semble pas juste qu’un pays ait deux courses alors que beaucoup d’autres n’en ont pas. Surtout dans le cas de la France, qui a des décennies d’héritage dans le sport automobile et de nombreux concurrents dans le championnat aujourd’hui. Le Paul Ricard n’est pas sans défauts, mais je préfère y voir la course de F1 en 2022.

Vous dites

Imola devrait-il remplacer Paul Ricard au calendrier de la Formule 1 pour 2022 ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Sur quelle piste la F1 devrait-elle courir l’année prochaine ?

Paul Ricard, France (23%)Imola, Italie (69%)Sans opinion (8%)

Nombre total d’électeurs : 71

Chargement …

Un compte . est requis pour voter. Si vous n’en avez pas, créez un compte ici ou en savoir plus sur l’enregistrement ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

Débats et sondagesParcourir tous les débats et sondages

Partagez cet article de . avec votre réseau :