La F1 devrait envisager des pneus et des règles spéciaux pour les courses de rue

En résumé: Fernando Alonso dit que la Formule 1 devrait envisager d’utiliser des pneus spécialisés pour les pistes routières.

En bref

Les circuits routiers ont besoin de pneus spéciaux – Alonso Un autre Grand Prix de procession de Monaco la semaine dernière a suscité un débat sur ce que la Formule 1 peut faire pour améliorer la qualité des courses sur le circuit. Alonso a suggéré de créer un composé de pneu spécial conçu pour les circuits routiers à faible adhérence.

“Il y a probablement quelque chose que le sport doit approfondir pour ces circuits de rue”, a déclaré le pilote Alpine. «Peut-être avoir un pneu très spécifique qui n’est disponible sur aucun autre circuit, c’est juste pour ce genre de route.

«Et puis peut-être en course, assurez-vous que tout le monde n’utilise que ce pneu, que vous n’ayez pas la possibilité de mettre le dur à tout moment ou quelque chose du genre, donc vous ne courez que doucement. Peut-être que des règles spéciales pour les courses spéciales sont nécessaires. »

Bakou «pas un favori» pour Verstappen

Verstappen s’attend à ce que Mercedes soit l’équipe à battre à BakuMax Verstappen s’attend à ce que Mercedes prenne le dessus sur Baku City Circuit, le lieu de la course de la semaine prochaine.

«La piste est correcte mais probablement pas l’une de mes préférées si je suis honnête», a déclaré le leader du championnat du monde. «Je n’ai jamais été sur le podium là-bas, il est donc temps de changer cela.

«Voyons à quel point nous sommes compétitifs, je m’attends à ce que Mercedes revienne en force là-bas.»

Dixon mène la pratique finale de l’Indy 500

Scott Dixon, vainqueur de la pole d’Indianapolis 500, a dirigé la dernière séance d’essais avant la course de demain avec une meilleure vitesse moyenne de 228,323 mph.

Dans des conditions beaucoup plus fraîches, avec des équipes concentrées sur l’amélioration de leurs réglages de course, les pilotes ont trouvé les dépassements plus faciles que lors de la course de l’année dernière. «La course est vraiment bonne», a déclaré Colton Herta, «j’espère qu’il fait si froid le jour de la course.»

Débuts en Formule E pour Eriksson

Joel Eriksson fera ses débuts en Formule E dans le Mexico EPrix du mois prochain à Puebla. Il remplacera Nico Mueller, car le pilote Dragon / Penske participera au DTM ce week-end.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

