La F1 discutera des changements de règles après la controverse du GP de Belgique · .

La Formule 1 envisagera de modifier ses règles à la lumière du Grand Prix de Belgique controversé d’hier, où des points ont été attribués malgré aucun tour de course effectué.

Plusieurs conducteurs ont critiqué la décision d’attribuer des points malgré le fait qu’aucune course au drapeau vert n’ait eu lieu. Fernando Alonso, qui a terminé 11e, a qualifié la décision de “choquante”, tandis que Sebastian Vettel, cinquième, l’a décrite comme “une blague”.

La course a également vu la confusion sur le nombre de tours qui avaient été effectués et si Sergio Perez a été autorisé à rejoindre la procédure après s’être écrasé sur son tour de reconnaissance.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, l’a décrit comme “probablement la journée la plus mouvementée de mon rôle, non seulement en tant que directeur de course mais en tant que délégué à la sécurité”.

Alors que de fortes pluies se sont abattues sur le circuit pendant des heures, un seul tour de formation et trois tours de course ont été effectués, tous derrière la voiture de sécurité. Alors que d’autres séries exigent que la course au drapeau vert soit terminée avant que des points puissent être attribués, la F1 n’a pas une telle règle.

Interrogé par . pour savoir si cela serait envisagé pour l’avenir, Masi a déclaré: “Je pense qu’après ce week-end et lors de notre prochaine réunion pour l’année prochaine, nous examinerons beaucoup de choses que nous pourrons tous regarder veut.

“Nous en sommes à l’un de ces points où la FIA travaille avec les 10 équipes de F1 pour développer les règlements. Et donc nous allons passer en revue tous les différents scénarios et voir ce que tout le monde pense. »

Toute modification des règles pourrait entrer en vigueur pour l’année prochaine à condition que les équipes soient d’accord. “Il y a beaucoup de collaboration et une volonté de s’améliorer de la part de toutes les personnes impliquées”, a déclaré Masi. « Donc, si c’est une approche souhaitée, nous examinerons et considérerons tout, puis chaque question sera traitée selon ses mérites. »

La rentrée inattendue de Perez dans la course, une fois que Red Bull avait utilisé le retard au départ pour réparer sa voiture, figurait « sur la liste excentrique des développements non anticipés », a admis Masi.

“Nous testons tous les éléments du règlement et voyons quels domaines nous pouvons améliorer et développer pour chaque événement”, a-t-il ajouté. “Et nous avons appris quelques autres choses ici aujourd’hui que nous améliorerons pour l’avenir ensemble en tant que collectif, en travaillant avec les 10 équipes.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :