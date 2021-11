La F1 doit éviter les erreurs du passé aux États-Unis car elle cherche à capitaliser sur «l’effet Netflix» · .

Si un pays entretient une relation tumultueuse avec la Formule 1, ce sont les États-Unis d’Amérique. Voici un indice : pour convaincre les États-Unis d’adhérer à son tout nouveau Championnat du monde des pilotes (comme la série était connue de 1950 à 1980 avant de passer au Championnat du monde de F1), la FIA a inclus l’Indianapolis 500 comme manche de qualification, malgré le événement ayant un format très différent.

En voici une autre : les États-Unis ont accueilli plus de manches du championnat du monde que tout autre pays, à l’exception de l’Italie, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne. Pourtant, ses 70 courses ont été organisées sur un total de 10 circuits et sous une variété de titres, avec jusqu’à trois événements au cours de certaines saisons, puis aucun pendant cinq ans ou plus.

En 1959, le championnat comprenait à la fois l’Indy ‘Brickyard’ – son avant-dernière inclusion – et un Grand Prix des États-Unis, ce dernier se déroulant sur un circuit d’aérodrome à l’extérieur de Sebring, en Floride. Depuis lors, la F1 a visité Riverside sur la côte ouest, Watkins Glen dans l’État de New York, Long Beach (Californie), Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis (le parcours routier) et Austin.

La moyenne des États-Unis de sept grands prix par circuit atteste en outre de leur liaison avec la F1, car l’Italie a accueilli le plus de manches (101) sur quatre circuits (le deuxième plus haut décompte). Après la chute de la F1 et d’Indianapolis en 2007 à la suite de la débâcle de Michelin en 2005, le sport est entré dans les limbes jusqu’à ce que la F1 décampe sur le Circuit des Amériques à Austin, Texas en 2012 et y a couru depuis, mis à part l’interruption de l’année dernière en raison de la pandémie .

L’Indy 500 était la troisième manche du premier championnat du monde. Entre-temps, une tentative d’organiser une course dans le New Jersey – un circuit à Port Imperial a été approuvé et une date de 2013 accordée – a été avortée après l’échec d’un financement durable. Des problèmes similaires ont frappé une tentative de ressusciter un grand prix à Long Beach, en Californie, au milieu des années 2010.

Cependant, la F1 devait gagner du terrain après que Liberty Media ait acquis les droits commerciaux de la F1 en 2017 auprès de CVC Capital Partners, qui avait géré le sport en grande partie pour son propre compte.

Liberty a immédiatement inscrit l’entité au NASDAQ. La visibilité ultérieure de la F1 au niveau des investisseurs et des médias financiers a fait passer le mot, avec de nombreux fonds d’investissement achetant FWONK. Depuis lors, le fonds basé à New York Dorilton Capital a acquis Williams et MSP Sports Capital a signé un accord qui offre des options allant jusqu’à 33% dans McLaren.

Une annonce concernant l’organisation d’un Grand Prix de Miami a suivi peu de temps après le rachat de Liberty ; Néanmoins, il a fallu un lobbying intensif de la part de Stephen Ross, propriétaire de Liberty et des Miami Dolphins (et du Hard Rock Stadium), avant de parvenir à un accord avec les conseillers de Miami Gardens, avec une date du 8 mai sur le calendrier F1 2022 confirmée par la FIA pour la course inaugurale de la ville.

Déjà le bavardage est qu’une troisième course suivra. S’exprimant lors du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier à Austin, le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer – né en Roumanie mais formé à Detroit et employé par Ford Motor Company à des postes de direction avant de rejoindre la F1 avec Honda – a appelé à un retour sur la côte ouest du pays.

Rapport: La course de F1 à Las Vegas devrait avoir une place de printemps aux côtés de Miami, selon le président du COTA« Nous en avons un au Texas et maintenant nous en avons un sur la côte est des États-Unis en Floride, donc ce serait bien d’avoir quelque chose un peu plus à l’ouest si nous pouvions gérer cela », a-t-il déclaré.

« Trois courses aux États-Unis seraient formidables », a-t-il poursuivi. « La base de fans pourrait absolument supporter d’avoir trois courses ici », ajoutant: « Soit [street or track], si c’est une course en ville, ce serait bien d’être quelque part où les gens pourraient aller pour autre chose que la course, en faire une sorte de destination.

« Long Beach en est une, mais de toute façon, si vous pouvez combiner des choses comme ça, c’est encore mieux. Austin est une grande ville, Miami est une grande ville de renommée mondiale, mais pour trois courses aux États-Unis, géographiquement, je la déplacerais plus à l’ouest.

Szafnauer a raison, en particulier compte tenu de l’amour de la côte ouest pour tout ce qui concerne l’automobile et sa culture high-tech, high-tech – le principal marché cible de la F1. Maintenant, cependant, vient la nouvelle que la F1 est en pourparlers avec Las Vegas au sujet d’un retour. Une source a suggéré qu’un accord pour une course de rue dans le Nevada pourrait être le prochain ajout.

Cela pourrait potentiellement se produire avant une course africaine, où qu’elle ait lieu, voire pas du tout – Kyalami, Cape Town ou Maroc. Ce dernier serait rapidement en pole position pour cocher la case « continent africain » de Liberty.

Si tous les permis d’urbanisme pour Las Vegas, dont le nombre de visiteurs a stagné ces dernières années, sont délivrés – un processus plus facile qu’à Miami étant donné que la ville du jeu est en fait une entreprise commerciale, avec des hôteliers détenant une influence massive – et un circuit approuvé, un Las Le Grand Prix de Vegas pourrait être une réalité d’ici deux ans, certainement d’ici 2024. Cela en fait trois aux États-Unis, quatre si une course sur la côte ouest se concrétise.

La foule de COTA était énorme mais pas recordNe pariez pas non plus contre un quatuor de grands prix aux États-Unis (population de 330 m), si le Golfe peut organiser quatre manches dans une région de 57 m réparties sur sept États (une pour 15 millions d’habitants ), pourquoi pas quatre aux États-Unis, qui sont en fait une union d’États. Sur cette base, les États-Unis se qualifient pour 20.

La foule à guichets fermés de COTA de 380 000 au cours des trois jours – environ 20% de plus que la course précédente (2019) – fournit des indications solides sur la popularité naissante de la F1 malgré les distances énormes et les prix locaux arnaquants auxquels de nombreux fans ont été confrontés simplement pour faire partie de le week-end.

« C’est un événement historique », a déclaré Epstein au journal local Austin-American Statesman lors de l’événement. « C’est l’équivalent de quatre Super Bowls [in terms of attendance], et nous faisons tout cela en un week-end.

« L’impact économique de cela, l’attention que cela attire du monde, je veux dire, nous allons avoir six heures de couverture mondiale à plus de 100 millions de personnes. C’est une merveilleuse publicité pour notre communauté. Et les fans, ils vont s’éclater.

Il affirme que la course pourrait injecter 900 millions de dollars (par an) dans l’économie locale – quelque chose dont Las Vegas ne manquera pas de prendre note – et bien que le nombre puisse bien être gonflé, la valeur globale d’un grand prix est importante une fois que tous les multiplicateurs sont entrés en jeu. jouer.

La participation à la course était impressionnante, environ 20% de plus que les chiffres de 2019, bien que contrairement à certaines affirmations, ce n’était pas la course de F1 la plus fréquentée de tous les temps, même aux États-Unis. Les cotes d’écoute de la télévision nationale ont également été solides, en hausse de 42% par rapport à la dernière course au COTA en 2019 avec un pic de 1,6 million de téléspectateurs.

Bien que modestes pour un pays de 330 millions d’habitants – la chaîne britannique Sky (payante) F1 attire environ 2,0 millions de téléspectateurs sur 70 millions d’habitants – les audiences vont certainement dans la bonne direction, la fréquentation des courses soulignant la tendance à la hausse. Aux États-Unis, les notes moyennes par course d’une année sur l’autre ont augmenté de 55 % par rapport à 2020.

Fonctionnalité : Quelles scènes de Drive to Survive ont déclenché l’accusation de falsification de Verstappen ?Pourquoi, cependant, cette popularité soudaine pour une activité eurocentrique qui, il y a moins d’une décennie, n’avait aucun pied dans le pays, peu de sponsors basés aux États-Unis, aucune représentation à Detroit, et s’est battue pour vendre ses droits télévisés, les cédant finalement pour un pitance relative?

Il ne fait aucun doute que la série Netflix Drive to Survive – bien que considérée par beaucoup dans le paddock comme trop dramatisée – a été cruciale pour la popularité croissante de la F1 aux États-Unis, en particulier parmi les fans plus occasionnels. Cela a, à son tour, stimulé la sensibilisation au sport, en particulier parmi les générations émergentes.

Ironiquement, ici, l’attitude « ne pas faire ce que les parents ont fait » qui prévaut parmi la génération Z – qui pense qu’il n’est pas cool de participer aux activités de leurs parents – pourrait jouer un rôle décisif à cet égard, pour leurs parents (américains) n’étaient pas des fans inconditionnels de F1, regardant principalement, le cas échéant, des sports à quatre roues, IndyCar et NASCAR.

L’initiative « We Race as One » de F1 se concentre sur la durabilité, la diversité et l’inclusion, autant de questions très appréciées de la génération Z, en particulier aux États-Unis. Que Max Verstappen et Lando Norris aient battu Lewis Hamilton lors d’une récente enquête de popularité en dit long, que Ferrari est tombé du haut des pops derrière McLaren et Red Bull encore plus « énervé ». C’est la jeunesse qui parle.

« [Netflix has] doit être l’impact le plus important en Amérique du Nord », a déclaré le PDG californien de McLaren Racing, Zak Brown. « Presque tous les commentaires que vous recevez de quelqu’un en dehors des États-Unis font référence à Drive to Survive. »

Brown remercie les propriétaires de F1 Liberty Media d’avoir amené le sport à un nouveau public », déclarant : « Je pense que c’est une bonne chose que Liberty a fait très tôt, c’est-à-dire reconnaître que nous avons ce sport formidable, que nous n’avons pas regardé les gens. dans ce qui se passe dans le paddock, efficacement. Parce que Drive to Survive concerne un peu moins l’action sur piste et un peu plus l’action hors piste.

La F1 a quitté Vegas après deux courses dans les années 80. Il pense cependant que New York devrait être le prochain site américain, déclarant . : « Le marché pourrait certainement gérer une troisième course.

« C’est très compliqué d’organiser ces courses, donc la liste de souhaits évidente serait que New York serait génial, Las Vegas serait génial, l’un des grands marchés, donc j’espère qu’une troisième course aura lieu. »

Ce n’est donc pas un hasard si les géants de Wall Street Amazon, Cognizant, Oracle et Workday ont récemment rejoint F1 et/ou ses équipes en tant que partenaires, la plateforme de cyber-paiement Crypto étant le dernier ajout à la liste. En effet, c’est le secteur partenaire qui connaît la croissance la plus rapide, et d’autres suivront certainement – ​​et pas seulement des États-Unis.

Epstein devrait cependant également recevoir du crédit, mais a émis un avertissement à peine voilé pour que Liberty ne prenne pas la croissance pour acquise: « Il n’y a qu’un seul obstacle, et c’est le prix », a-t-il déclaré, ajoutant que Liberty sait que le sport fait « un joli grand impact économique partout où il va, et ils exigent un prix assez élevé pour cela. Ils ont beaucoup de prétendants, et cela rend les choses difficiles. Il n’y a pas beaucoup d’événements comme celui-ci.

C’est le défi américain de Liberty – faire croître la F1 de manière plus durable que jamais, mieux que l’ancien tsar de la F1 Ecclestone et certainement mieux que CVC n’a jamais géré au cours de ses 10 années et plus à la barre, sans dévaluer le produit. La région du Golfe organise des grands prix pour des raisons politiques et la durabilité est donc peu préoccupante pour ces promoteurs.

En revanche, les événements américains doivent être commercialement viables, ou le bouchon doit être retiré sans un regard en arrière – comme cela s’est produit pendant 50 ans, entre 1960 et 2010. C’est pourquoi le sport a erré sur tout le continent nord-américain, de Watkins Glen à l’extérieur. New York à Long Beach en dehors de Los Angeles et plusieurs endroits entre les deux pendant cinq décennies. Encaissez trop vite et les promoteurs sautent plus vite que les voitures de F1 n’atteignent 100 mph.

Rapport: la piste « unique » de Miami F1 sera plus qu’une simple course dans un parking – MasiIl ne fait aucun doute que l’ensemble du continent est mal desservi en n’ayant que trois courses de F1 réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis, mais où se trouve l’équilibre optimal ? Quatre, peut-être cinq ou même six, trois ou quatre aux USA ?

Des événements supplémentaires créent un intérêt supplémentaire, mais la sursaturation pourrait nuire à la tendance actuelle – comme cela s’était produit pendant l’ère pré-Liberté. De même, Netflix doit maintenir un juste équilibre entre réalité et divertissement – ​​Verstappen, le pilote le plus populaire de F1 selon un récent sondage, refuse de participer en raison de préoccupations concernant sa représentation – pour s’assurer qu’il maintient l’intérêt sans éteindre les téléspectateurs fidèles.

Il en va de même pour les gimmicks par rapport à la tradition : les grilles inversées et les courses de sprint peuvent plaire à la génération Z, mais pourraient nuire au sport à plus long terme. On a l’impression qu’un certain nombre de ces initiatives s’adressent au public américain, mais que se passe-t-il si, pour une raison quelconque, la F1 entre à nouveau dans une spirale descendante ? Cela s’est produit (plusieurs fois) avant et pourrait tout aussi bien se reproduire. Ainsi, Liberty ne peut pas se permettre de s’aliéner les marchés traditionnels.

En fin de compte, Liberty, Epstein et Netflix – aidés sans fin par des gens comme Brown – ont fait un excellent travail de reconstruction de la F1 aux États-Unis, mais la consolidation devrait être la prochaine étape, pas une rafale de courses supplémentaires. Sinon, l’intérêt pourrait imploser.

