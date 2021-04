La F1 doit lutter contre la montée des “ affiliations d’équipes malsaines ”

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a appelé la Formule 1 à renforcer la concurrence entre les équipes rivales et à empêcher les grandes équipes d’exercer un contrôle politique sur ceux auxquels elles fournissent des composants.

Brown a affirmé que les petites équipes ont voté pour des changements dans le sport qui les ont désavantagés parce qu’ils ont été poussés par leurs fournisseurs à le faire.

La Formule 1 compte quatre motoristes, dont deux – Ferrari et le fournisseur de McLaren, Mercedes – fournissent des composants aux équipes clients. Red Bull dirige deux équipes, qui reçoivent toutes deux des moteurs Honda, tandis que seule Alpine utilise des moteurs Renault.

Dans une lettre ouverte sur le site Web de McLaren, Brown a exhorté la F1 à faire plus pour protéger ses équipes indépendantes de la pression exercée par les fabricants.

«La montée des affiliations d’équipe est devenue malsaine pour notre sport», a déclaré Brown. «Il n’est pas dans l’intérêt de la concurrence que deux rivaux, voire trois, partagent leurs actifs et s’alignent stratégiquement. L’un des principes fondamentaux de la Formule 1, contrairement aux autres séries de courses monotypes, est une compétition ouverte entre constructeurs.

«Je ne souhaite pas voir le nombre d’équipes en F1 diminuer, mais les affiliations aux équipes restent un problème car elles ne favorisent pas des règles du jeu équitables. C’est là que de nouveaux changements doivent être apportés à la gouvernance de la Formule 1.

«Il y a toujours eu des conflits d’intérêts en Formule 1 et il est peu probable que cela change de si tôt, il est donc encore plus important que la F1 et la FIA, qui n’ont pas d’autre programme que le succès du sport dans son ensemble, appellent les coups dans le meilleur intérêt. [of] F1 et ne pas être bloqué et ralenti à chaque virage. »

Brown a déclaré que le sport doit introduire le scrutin secret à la Commission F1, l’organe de réglementation dans lequel chacune des 10 équipes est représentée, pour s’assurer que les tenues des clients ne sont pas obligées de voter d’une certaine manière par leurs fournisseurs.

«Actuellement, les décisions concernant l’avenir du sport peuvent être interrompues par une minorité, plutôt que par la majorité, et elles sont encore faussées par le pouvoir de vote de certaines équipes en faveur de leur partenaire affilié. Il y a même eu des cas où une équipe affiliée, pour satisfaire son plus gros partenaire, a voté en faveur d’un net désavantage pour elle-même.

«Ce n’est pas du sport. Cela ne met pas les fans en premier. C’est une situation à laquelle il faut remédier et nous demandons donc que le vote au scrutin secret soit mis en œuvre dans toutes les réunions de la commission F1 avec effet immédiat.

«Dans d’autres sports, l’organisme de réglementation a le pouvoir de gouvernance parce qu’il se concentre toujours sur ce qui est dans l’intérêt supérieur du sport dans son ensemble, ce qui devrait être la considération clé en Formule 1. Avec un changement des procédures de vote, cela pourrait conduire à une prise de décision plus agile qui profiterait en fin de compte aux intérêts des fans et, ce faisant, au sport dans son ensemble, y compris les participants.

