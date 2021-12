La F1 enregistre une hausse significative des chiffres d’audience

Beaucoup plus de personnes ont regardé la Formule 1 en 2021 que lors de la campagne précédente, selon les chiffres d’audience.

La saison 2021 a été largement considérée comme la meilleure du sport depuis longtemps avec un combat pour le titre passionnant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui s’est terminé dans le dernier tour de la course finale.

Tout au long de l’année, diverses personnes, des experts aux pilotes eux-mêmes, ont expliqué à quel point une telle bataille était une très bonne chose pour la Formule 1 et attirerait un grand nombre de nouveaux fans. En regardant les chiffres d’audience, cela semble effectivement avoir été le cas.

Selon Auto Motor und Sport, il y a eu une augmentation de 97% du nombre de personnes qui ont regardé le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 à la télévision par rapport à la course en 2020.

Bien que ce soit un énorme saut, il faut s’y attendre étant donné que les deux rivaux pour le titre se sont dirigés vers le même niveau de points alors que l’année précédente, Hamilton avait déjà terminé le Championnat du monde depuis longtemps.

Ce qui est peut-être plus encourageant pour le sport, c’est que, tout au long de l’année, il y a eu une augmentation de 13% du nombre de personnes qui ont regardé les week-ends de course à la télévision.

Les deux vues à bord de ce tour final extraordinaire #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/1FiDGddxjC – Formule 1 (@F1) 16 décembre 2021

Depuis qu’il a succédé à Bernie Ecclestone, Liberty Media a souhaité diffuser le sport sur plus de plateformes que la télévision, en mettant beaucoup plus d’efforts dans le contenu en ligne, et il y a aussi de bonnes nouvelles dans ce domaine.

En termes de visionnage de vidéos en ligne de la finale de la saison, il y a eu une augmentation énorme de 173%, avec une croissance de 135% dans l’ensemble du secteur numérique, en partie grâce au fait que beaucoup ont regardé des répétitions de courses après avoir eu lieu.

Au total, selon Stefano Domenicali, PDG de la F1, deux milliards de personnes ont regardé le sport au cours de la dernière année, la finale de la saison étant l’événement sportif le plus regardé en 2021.

S’adressant à Motorsport.com, Domenicali a déclaré : « Nous sortons d’une saison extraordinaire, suivie par plus de deux milliards de personnes !

« Le dernier GP d’Abou Dhabi a été l’événement sportif le plus regardé en 2021. Ce sont des chiffres stratosphériques dont nous devrions être fiers. »