La F1 envisage de revenir en Turquie à la place du GP canadien · .

Le parc d’Istanbul en Turquie pourrait être ajouté au calendrier de F1 2021 à la place du Grand Prix du Canada, qui pourrait devoir être annulé à nouveau en raison de la pandémie.

Alors que les récents rapports des médias au Canada affirmant que la course a déjà été annulée sont jugés prématurés, la F1 se prépare à abandonner son voyage sur le circuit Gilles Villeneuve pour la deuxième année consécutive.

Le Canada a connu une «troisième vague» de cas de Covid-19 au cours des dernières semaines. Le nombre d’infections est passé à 8 616 par jour au cours de la semaine écoulée, et la propagation croissante de nouvelles variantes du virus est une préoccupation particulière.

La course à domicile de Lance Stroll et Nicholas Latifi devait avoir lieu le 13 juin, une semaine après le Grand Prix d’Azerbaïdjan. S’il ne peut pas continuer, la F1 envisage de le remplacer par une autre course plus proche des bases des équipes en Europe.

Une réunion de la Commission F1 aujourd’hui discutera des projets de transfert de la septième manche du championnat à Istanbul Park. Le site turc figurait au calendrier de la F1 entre 2005 et 2011, et est revenu l’année dernière lorsque le calendrier a été réorganisé en raison de la pandémie.

L’Allemagne Nurburgring, un autre ajout de 11e heure au calendrier de l’année dernière, est également envisagée comme alternative à la ronde de Montréal. Cependant, le circuit turc aurait offert au championnat de meilleures conditions financières.

La commission discutera d’autres sujets, y compris les plans pour les sessions de qualification Sprint à trois courses cette année, l’augmentation du nombre d’opportunités de tests formels pour les pilotes juniors, la résolution des lacunes potentielles dans le règlement financier qui ont été introduites cette année et l’introduction potentielle d’un plafond salarial.

