La F1 envisage des “options” pour les fans de Spa qui n’ont vu aucune course · .

La Formule 1 et le promoteur du Grand Prix de Belgique étudient des options de “reconnaissance” des spectateurs qui ont assisté à l’événement du week-end dernier mais n’ont vu aucune course.

De fortes pluies ont conduit la F1 à organiser son grand prix le plus court de tous les temps, entièrement mené derrière la voiture de sécurité, qui s’est aventurée deux fois sur la piste pour pas plus de trois tours à chaque fois.

Il a incité les conducteurs à appeler pour que les détenteurs de billets soient remboursés. Lewis Hamilton a accusé les organisateurs d’avoir parcouru la distance minimale juste pour s’assurer que le parrainage était payé et a déclaré que la compensation devrait être offerte aux fans qui ont acheté des billets mais n’ont vu aucune course.

Trois jours après l’événement litigieux, la F1 a publié une déclaration disant qu’avec le promoteur du Grand Prix de Belgique, elle étudiait “diverses options” pour les détenteurs de billets.

“Suite à l’impact de la météo sur le Grand Prix de Belgique le dimanche 29 août, la Formule 1 et le promoteur étudient diverses options pour les détenteurs de billets, pour leur exprimer notre reconnaissance et les remercier pour leur dévouement et leur engagement”, a-t-il déclaré.

“Nous fournirons plus de détails dès que possible car nous voulons remercier les fans pour leur soutien continu et leur passion pour la Formule 1”, a ajouté F1.

