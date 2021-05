La F1 envisage la règle du drapeau rouge IndyCar à la suite du crash de Leclerc · .

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a déclaré qu’une règle de style IndyCar sanctionnant les pilotes pour avoir perturbé les séances de qualification pourrait être introduite au championnat du monde.

Le sujet s’est posé dans le paddock du Grand Prix de Monaco après que Charles Leclerc de Ferrari s’est assuré la pole position en s’écrasant à la sortie de la section Piscine du circuit, alors qu’il avait déjà le meilleur temps de la séance.

Des drapeaux rouges ont été agités pour récupérer la voiture de Leclerc, ce qui a empêché quiconque d’améliorer ses temps au tour.

En IndyCar, les pilotes qui lancent des drapeaux rouges – et, dans certains cas, des drapeaux jaunes – dans les séances de qualification sont pénalisés par la suppression des temps au tour. Cela empêche quiconque d’obtenir une position avantageuse sur la grille en déjouant délibérément les tours des autres.

S’exprimant après le Grand Prix de Monaco, Masi a déclaré que la F1 était prête à envisager une règle similaire.

Rapport: la FIA est certaine de ne pas avoir commis de faute dans l’accident de qualification de Leclerc«Comme tout, quand tout se présente, la FIA, la Formule 1 et les équipes regardent tout et réfléchissent à ses mérites.

«Je connais la règle IndyCar, qui est également une règle dans plusieurs autres séries internationales et championnats nationaux de la FIA à travers le monde. Et nous allons l’examiner et, avec toutes les parties prenantes clés, déterminer si cela convient ou non. »

Le week-end dernier n’était pas la première fois qu’un pilote rencontrait des problèmes à un moment critique d’une séance de qualification à Monaco alors qu’il était provisoirement en pole. Michael Schumacher de Ferrari s’est arrêté sur la piste à Rascasse en 2006, se méritant l’exclusion de la séance de qualification et devant partir du fond de la grille.

En 2014, Nico Rosberg a fait l’objet d’une enquête sur un incident similaire lorsqu’il a emprunté la voie d’évacuation de Mirabeau, ce qui a empêché son chrono de pole position d’être battu. Le pilote Mercedes a été autorisé, bien que son coéquipier Lewis Hamilton ait exprimé des soupçons à l’époque.

Rapport: l’accident de qualification de Leclerc n’est pas délibéré comme “ Rascassegate ” – AlonsoLe directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, faisait partie de ceux qui ont suggéré que la F1 devrait envisager d’adopter la règle d’IndyCar pour éviter des incidents similaires à l’avenir.

«Je ne savais pas que c’était la règle aux États-Unis, mais je pense que c’est une règle intelligente qui éviterait la confusion», a déclaré Wolff.

«De toute façon, je ne pense pas que Charles l’ait mis dans le mur parce qu’il y a trop d’enjeux. Mais ce serait une belle petite incitation à faire en sorte que toute la polémique qu’une telle situation provoque soit hors de question, ne se produise pas parce que personne ne douterait.

