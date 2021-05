La F1 envisage plus de points bonus pour le Grand Chelem de la course de sprint

En résumé: Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, a déclaré que la série pourrait attribuer des points bonus aux pilotes qui balaient les week-ends de «qualification Sprint».

En bref

Les “ grands chelems ” des courses de sprint pourraient attribuer des points supplémentaires La Formule 1 pourrait attribuer plus de points de bonus aux pilotes les week-ends de “ qualification de sprint ”.

Les courses du samedi, qui se dérouleront à Silverstone, Monza et dans un autre lieu cette année, attribueront des points supplémentaires aux trois premiers. Domenicali a déclaré que La Gazzetta dello Sport F1 envisageait d’accorder des points bonus supplémentaires à un pilote qui prend la pole position et remporte à la fois la course de qualification Sprint et le Grand Prix.

Il a déclaré que ce format «peut devenir le moyen permanent de diriger le grand prix le plus historique et le plus emblématique».

Mercedes révèle comment ils ont finalement retiré la roue de Bottas

L’écrou de roue avant droit coincé qui a forcé Valtteri Bottas à quitter la course de dimanche a finalement été retiré à 9 h 59 mardi à l’usine de l’équipe à Brackley, ont-ils confirmé hier. N’ayant pas pu l’enlever lors de son arrêt au stand pendant la course lorsque les dents ont été arrachées de l’écrou, il a finalement été détaché 43 heures et 21 minutes après le début de son arrêt au stand à Monaco, à environ 1 100 kilomètres.

Les leaders de la Formule 2 testent Alpine à Silverstone

Les pilotes alpins juniors Guanyu Zhou et Oscar Piastri, qui occupent respectivement la première et la deuxième place du classement par points de Formule 2, ont été testés pour Alpine à Silverstone mardi et mercredi cette semaine. La paire pilote un châssis RS18 de spécification 2018, utilisé lorsque l’équipe était connue sous le nom de Renault.

Zhou a parcouru 106 tours tandis que Piastri en a réussi 86, y compris sa première distance de course, lors de sa journée de pluie.

L’équipe a déclaré que le test «était un élément essentiel de l’engagement continu d’Alpine F1 Team envers l’Académie en 2021, car il prépare ses pilotes juniors à un éventuel siège de course de Formule 1 à l’avenir.»

Lait au chocolat pour Montoya

Les 33 pilotes qualifiés pour l’Indianapolis 500 ont désigné leurs variétés de lait préférées à boire, comme il est traditionnel, s’ils gagnent la course de dimanche.

La plupart s’en tenaient aux options officielles de la graisse complète (la majorité) et du demi-écrémé, sans preneur pour entièrement écrémé. Quelques alternatives voulues. Ed Carpenter et Simona de Silvestro ont spécifié le babeurre tandis que Juan Pablo Montoya a demandé du lait au chocolat s’il remportait sa troisième victoire dans la course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

La voiture de VB est de retour à la maison. Bravo pour toutes les suggestions utiles, mais nous allons le prendre à partir d’ici! 💪 pic.twitter.com/41E4GDRbQh – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 27 mai 2021

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Le patron de l’ART, Philippe, salue la performance de Pourchaire à Monaco comme “ parfaite ”, mais dit que le Français doit s’appuyer dessus (Formule 2)

Il a pris un bon départ, il menait et il a vraiment contrôlé son rythme, conduisant comme s’il était déjà venu ici quatre ou cinq fois. Il a accéléré juste avant son arrêt au stand, il a fait le travail parfait et n’a commis aucune erreur. Son rythme était bon et tout était sous contrôle, ce qui est assez incroyable quand on pense qu’il n’a que 17 ans et qu’il n’est pas aussi expérimenté que beaucoup d’autres. “

Le GP de Monaco poursuit la croissance de l’audience télévisée américaine de F1 en 2021 (Racer)

“Il a également battu le public pour les retransmissions en direct des GP de Monaco 2018 et 2019, diffusées sur ESPN.”

Mazepin est peut-être russe, mais il est l’anti-héros américain parfait (The Guardian)

“Plus il échoue vers le haut et les côtes sur le droit, plus il est difficile de ne pas l’apprécier pour ce qu’il est vraiment: le héros entièrement américain parfaitement synchronisé que nous méritons si richement.”

Mon travail en F1: Andrew Shovlin Directeur de l’ingénierie piste (Mercedes via YouTube)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Fernando Alonso a triomphé à Monaco et a prolongé son avance au championnat aujourd’hui en 2006

Partagez cet article . avec votre réseau: