La F1 est à court du GP de Turquie 2021

12/05/2021 à 16:06 CEST

La Turquie a accueilli cette saison 2021 le Grand Prix de F1 du 11 au 13 juin, en remplacement du Canada, qui, malgré de nombreux efforts, a été contraint d’annuler à nouveau l’hôte de la Formule 1 en raison des restrictions imposées par la pandémie. Mais les derniers événements dans le pays concernant le covid-19 ont également forcé la Turquie à annuler le GP de F1.

Le pays est dans une situation grave et bien que le La F1 n’a pas encore annoncé l’annulation du Grand Prix, depuis S Sport, la chaîne turque qui diffuse la compétition, il a été rapporté mardi dernier que l’événement était annulé. “Le Grand Prix de Turquie, qui devrait avoir lieu du 11 au 13 juin, est annulé”, a déclaré S Sport sur son compte Twitter officiel.

11-13 Haziran tarihlerinde gerçekle & scedil; mesi planlanan # F1 #TurkishGP iptal edildi. # Formule1 pic.twitter.com/nVwsbYxGVi – S Sport (@ssporttr) 11 mai 2021

De la FIA, ils étaient enthousiastes à l’idée que la Turquie accueille à nouveau le Grand Cirque cette saison après la grande émotion que la célébration du GP en 2020 a représentée lorsque Hamilton a remporté la 7e couronne sur la piste turque. Mais après plusieurs jours d’incertitudes et de doutes depuis Le Royaume-Uni a inclus la Turquie dans sa liste rouge de la pandémie, du pays, ils jugent opportun que le concours automobile ne soit pas organisé. Maintenant, la déclaration officielle de la F1 est manquante et savoir si le GP sera remplacé ou il y aura une course de moins au calendrier.