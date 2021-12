La F1 est «plus une question de pénalités que de course» fulmine Verstappen après les affrontements à Hamilton – .

Max Verstappen a déclaré que sa bataille acharnée contre Lewis Hamilton au Grand Prix d’Arabie saoudite n’était pas ce que la Formule 1 devrait être après avoir écopé d’une pénalité et s’être brouillé avec son rival tout en essayant de le laisser passer.

Les rivaux du championnat se sont affrontés à plusieurs reprises au cours des 50 tours de la course. Verstappen a dû céder sa position au pilote Mercedes plus d’une fois après avoir été réputé avoir obtenu un avantage illégal hors piste à deux reprises.

Les tensions ont atteint un point d’ébullition lorsque la paire est entrée en collision au 38e tour, lorsque Verstappen – ralentissant pour permettre à Hamilton de passer à l’approche du dernier virage – a freiné devant la Mercedes au milieu de la piste, Hamilton semblant réticent à passer le Taureau rouge. Les commissaires ont finalement infligé à Verstappen une pénalité de cinq secondes et l’ont convoqué pour régler l’incident du 38e tour. Hamilton a également été convoqué par la suite.

Après avoir terminé derrière Hamilton à la deuxième place au drapeau à damier, Verstappen a été élu « Pilote du jour » de F1. Informé du résultat sur sa radio alors qu’il revenait aux stands, Verstappen a exprimé son mécontentement face à la nature chaotique de la course.

« Heureusement, les fans ont l’esprit clair sur la course, car ce qui s’est passé aujourd’hui est incroyable », a déclaré Verstappen.

« J’essaie juste de courir et ce sport est plus une question de pénalités que de course ces derniers temps. Pour moi, ce n’est pas de la Formule 1. Mais au moins les fans ont apprécié et j’ai tout donné aujourd’hui, mais clairement pas assez vite. Mais toujours content de la deuxième.

Au tour 38, Verstappen a été informé par l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase de permettre à Hamilton de « stratégiquement » à la sortie du virage 22. Après avoir ralenti dans le virage 25, Hamilton a ralenti derrière lui, avant de percuter l’arrière de la Red Bull. Verstappen dit qu’il ne comprenait pas ce que faisait son rival.

« J’ai ralenti. Je voulais le laisser passer, donc je suis sur la droite », a expliqué Verstappen. «Mais il ne voulait pas dépasser et puis nous nous sommes touchés. Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas.

Après s’être à nouveau battu avec Hamilton, Verstappen a finalement cédé définitivement la tête, avant de se retirer de la Mercedes sur ses pneus médium usés.

« Je ne sais pas si les pneus ont duré jusqu’au bout », a déclaré Verstappen. «Je pense que c’était bon pour le début pour la fin du relais – le dernier relais, en gros. Manque juste un peu de caoutchouc vers la fin.

Verstappen s’est déjà vu infliger un point de pénalité en plus de sa pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et pris l’avantage, ce qui le place sur un total de cinq pour la période actuelle de 12 mois.

