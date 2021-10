La F1 est « toujours l’objectif ultime » pour le champion 2021 de la W Series Jamie Chadwick

Jamie Chadwick dit qu’elle est un « pas de plus » vers la Formule 1 après avoir obtenu sa deuxième couronne de la W Series à Austin.

Le Britannique, qui fait déjà partie de la fraternité de la Formule 1 après avoir signé en tant que pilote de développement de Williams, a disputé la deuxième saison de la W Series entièrement féminine.

Avec quatre victoires en route vers le titre, la jeune femme de 23 ans a décroché le titre à Austin dimanche avec une nouvelle victoire en course.

Chadwick a marqué 159 points contre 132 pour Alice Powell.

Avec ce titre, elle a les points nécessaires pour acquérir une superlicence, le document nécessaire pour participer à un grand prix de F1.

« [It’s] toujours le but ultime », a déclaré Chadwick à BBC Points West.

« Je dois encore accomplir beaucoup de choses avant de pouvoir y arriver, mais je me sens définitivement un pas de plus après ce week-end. »

Bien que ravie de ses résultats dans la série W, Chadwick dit qu’elle ne sait pas si elle sera de retour pour la saison 2022.

« J’ai l’impression d’avoir atteint ce que je peux réaliser dans la série et je veux utiliser la plate-forme qu’elle m’a donnée pour passer à des choses plus grandes et différentes », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas encore confirmé ou engagé dans quoi que ce soit, mais certains plans seront mis en place et j’espère que nous pourrons continuer à utiliser la série comme la plate-forme qu’elle est. »

Elle a ajouté : « Ce que la série W nous a demandé de faire, c’est de nous donner cette grande plate-forme. À la fin de la saison, j’ai vraiment l’impression que la plate-forme est plus grande que jamais et que les opportunités sont plus grandes que jamais.

« C’est à moi d’aller jouer et de faire le travail que je dois faire, mais j’ai l’impression que les opportunités sont là maintenant. »

Chadwick a évoqué le soutien de Williams pour sa carrière, affirmant qu’elle espère étendre son rôle au sein de l’équipe à l’avenir.

« Ils ont été d’un soutien incroyable dans tout ce que j’ai essayé de faire et dans une grande partie du travail que j’ai fait en vue du week-end dernier, ils m’ont soutenu et m’ont vraiment aidé », a déclaré Chadwick.

« Je suis incroyablement chanceux d’avoir cette relation avec eux et en tant que pilote de développement, je peux également faire beaucoup de travail sur le simulateur, en les soutenant également les week-ends de course.

« C’est super d’avoir ça. J’ai tellement de chance, c’est une équipe dont je suis tellement heureux de faire partie. J’espère pouvoir continuer à jouer ce rôle. »