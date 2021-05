La F1 examinera la règle du drapeau rouge de style IndyCar pour les qualifications

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a révélé que le sport envisagera de changer les règles de qualification après l’accident de Charles Leclerc en Q3 à Monaco.

Après avoir signé le chrono provisoire de sa première manche, Leclerc n’a empêché aucun de ses concurrents de s’améliorer avec sa seconde manche après s’être écrasé à la sortie de la section piscine, ce qui a fait ressortir les drapeaux rouges et a mis fin aux qualifications.

Si Ferrari n’a pas pu préparer la voiture du pilote monégasque pour la course, il aurait pu partir en pole malgré le drapeau rouge lui-même.

En IndyCar, tout pilote qui provoque un drapeau rouge en qualifications perd son tour le plus rapide, et Masi a admis que la F1 envisagerait d’adopter une telle règle.

“Comme quand tout se présente, la FIA, la Formule 1 et les équipes regardent tout et le considèrent selon ses mérites”, a-t-il déclaré. «Oui, je connais la règle IndyCar, qui est également une règle dans plusieurs autres séries internationales et championnats nationaux de la FIA à travers le monde.

«Nous l’examinerons et, avec toutes les parties prenantes clés, déterminerons si cela convient ou non.»

Dans le passé, les pilotes ont été accusés d’avoir délibérément provoqué un arrêt des qualifications afin de protéger leur chrono provisoire de la pole, mais Masi estime que l’incident de Leclerc n’était certainement qu’un cas d’erreur de pilote.

«Après l’avoir regardé, regardé les données et aussi écouté la communication de l’équipe, je ne pense pas qu’un pilote irait là-bas pour endommager gravement sa voiture à ce degré, en toute circonstance, en raison des conséquences qui peuvent en découler de cela », a-t-il ajouté.