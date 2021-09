La F1 fait le point sur les remboursements pour les fans du Grand Prix de Belgique

in

La Formule 1 a publié une déclaration confirmant qu’elle discutait avec les promoteurs du Grand Prix de Belgique de “diverses options” concernant l’indemnisation des fans.

Lewis Hamilton et Carlos Sainz ont demandé que les fans soient remboursés pour leur après-midi finalement perdu à Spa dimanche, avec des heures de retard suivies de quelques tours derrière la voiture de sécurité pour donner un classement à la course.

Hamilton, en particulier, a estimé que ces tours n’avaient été effectués que dans l’intention de répondre aux exigences commerciales de la Formule 1, en disant simplement que “l’argent parle”.

Le PDG de F1 Stefano Domenicali a fermement nié ces affirmations et a déclaré que “les fans sont une priorité” pour trouver une solution pour ceux qui sont déçus ce week-end.

La déclaration de la Formule 1 se lit comme suit : « Suite à l’impact de la météo sur le Grand Prix de Belgique le dimanche 29 août, la Formule 1 et le promoteur travaillent sur diverses options pour les détenteurs de billets pour exprimer notre reconnaissance et les remercier pour leur dévouement et leur engagement.

“Nous fournirons plus de détails dès que possible car nous voulons remercier les fans pour leur soutien continu et leur passion pour la Formule 1.”

Max Verstappen a déclaré avoir rencontré le directeur de course Michael Masi après l’accident de Lando Norris en Q3 au #BelgianGP.https://t.co/cIRBvDCjDK #F1 pic.twitter.com/XjesIrtBda – PlanetF1 (@Planet_F1) 31 août 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Les promoteurs de Spa ont déclaré récemment avoir ouvert des discussions avec la FOM [Formula One Management] sur la possibilité de dédommager les fans présents, qui sont presque tous restés sous la pluie pendant des heures pour ne voir aucune action significative dimanche.

Malgré l’annulation de la course, le consensus est que la FIA a pris la bonne décision d’arrêter la course.

“La sécurité doit primer, je respecte donc la décision du directeur de course”, a déclaré Vanessa Maes, directrice générale de Spa-Francorchamps. « Évidemment, je partage l’énorme déception de nos spectateurs, qui se sont comportés de manière exemplaire.

« Je réfléchirai et discuterai dans les jours à venir avec la FOM sur la façon dont nous pourrions offrir une compensation à nos spectateurs après cet événement de force majeure. »

En dehors de la piste, il y avait la consternation des pilotes après que des demi-points aient été attribués à la fin de la « course », avec seulement le minimum de « course » effectué pour obtenir un classement dans la course.

La confusion entourant les règles et règlements dans une telle situation a conduit Jean Todt à confirmer que ceux-ci seraient évalués lors de la prochaine réunion de la Commission F1, afin d’éviter que des événements similaires ne se reproduisent à l’avenir.

La Formule 1 devrait publier une nouvelle mise à jour sur la compensation des fans de Spa en temps voulu.