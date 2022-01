La F1 manque de « courage » présenté au monde extérieur

Sebastian Vettel estime que la Formule 1 doit trouver le courage d’aller plus loin dans ses initiatives environnementales et sociales.

La Formule 1 veut assumer un rôle de pionnier alors que la pression sur le sport automobile et l’industrie automobile augmente pour créer un avenir plus vert.

D’ici 2030, la Formule 1 vise à être neutre en carbone et un nouveau biocarburant entièrement durable est en cours de développement, qui devrait être introduit pour les moteurs 2026, qui dépendront de plus en plus de l’énergie électrique.

Pendant ce temps, en 2020, la Formule 1 a présenté sa campagne « We Race As One », représentant sa lutte contre le racisme et les inégalités.

Pour ceux qui regardent de l’extérieur, tout cela ressemble à un progrès fantastique, et Vettel, l’une des personnalités les plus virulentes de la Formule 1 sur les questions environnementales et sociales, reconnaît que par rapport à il y a 10 ans, davantage est fait.

Mais, il a le sentiment que la série ne parvient pas à trouver le courage d’aller plus loin.

« Pour le monde extérieur, la Formule 1 veut toujours se montrer gentille et ouverte dans ses communications. Mais franchement, en interne, il manque ce courage », a-t-il déclaré au Süddeutsche Zeitung.

« Il se passe déjà plus de choses qu’il y a dix ans, mais tellement plus pourrait être fait. Il y a beaucoup de place pour l’amélioration en ce qui concerne les réformes possibles.

« Notre sport est rapide et progressif à bien des égards, par exemple en termes de technologie et des innovations qui vont avec.

« Mais en termes de réflexion, nous ne sommes pas exactement des pionniers. C’est parce qu’il est facile de s’accrocher à de vieilles choses : « on s’en sort tellement bien, tout est bien comme ça !

« Le changement est souvent associé à la peur que quelque chose de bon ne disparaisse. Que les gens de la Formule 1 voient aussi le changement comme une opportunité pour l’avenir est quelque chose que je ne vis pas très souvent.

Pour Vettel, l’un des problèmes les plus flagrants est le calendrier de la F1 lui-même, qu’il souhaite à l’avenir mieux organiser en fonction de la position géographique des nations, plutôt que de voyager entre elles de manière quelque peu aléatoire.

« Cette année, la Formule 1 a volé de Mexico à São Paulo, puis au Qatar en trois semaines. Ce plan de voyage n’était pas intelligent », a-t-il déclaré.

« Nous ne devrions pas voler d’est en ouest ou du nord au sud, mais regarder des endroits proches les uns des autres. »

En 2021, la Formule 1 a déclaré son intention d’interdire les plastiques à usage unique à son personnel les week-ends de course, mais Vettel estime que la pratique devrait s’étendre à travers le paddock et dans les tribunes également.

Au Grand Prix de Grande-Bretagne 2021, Vettel a organisé un choix de litière avec des membres de la foule de Silverstone.

« Interdire le plastique dans les tribunes et le paddock peut aussi faire une grande différence », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, cela ne sauvera pas le monde. Mais il s’agit de montrer l’exemple et de montrer que les choses peuvent être faites différemment.