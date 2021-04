La F1 n’exclut pas une troisième course aux États-Unis

Stefano Domenicali a refusé d’exclure qu’une troisième course américaine soit ajoutée au calendrier de la Formule 1 à l’avenir.

Après avoir passé cinq ans sans un, le Grand Prix des États-Unis est revenu au programme en 2012, se déroulant sur le Circuit of the Americas à Austin, et est resté sur le calendrier en tant que seul événement du pays depuis lors.

Cependant, cela va bientôt changer avec il est annoncé qu’une course à Miami doit avoir lieu pendant 10 ans au moins à partir de 2022.

“Nous sommes ravis d’annoncer que la Formule 1 courra à Miami à partir de 2022”, a déclaré Domenicali, président et chef de la direction du sport.

«Les États-Unis sont un marché de croissance clé pour nous, et nous sommes très encouragés par notre présence croissante aux États-Unis, qui sera encore soutenue par cette deuxième course passionnante.

«Nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe du Hard Rock Stadium et de la FIA pour nous assurer que le circuit offre des courses passionnantes mais laisse également une contribution positive et durable aux habitants de la communauté locale.

«Nous sommes reconnaissants à nos fans, aux élus de Miami Gardens et à l’industrie touristique locale pour leur patience et leur soutien tout au long de ce processus. Nous sommes impatients de présenter le plus grand spectacle de course de la planète à Miami pour la première fois de l’histoire de notre sport.

Avoir une deuxième course aux États-Unis fait partie des efforts de la F1 pour devenir plus grand et plus populaire en Amérique du Nord à l’avenir, et beaucoup pensent que d’autres pourraient suivre.

Domenicali refuse d’exclure cela.

«L’Amérique nous a donné beaucoup d’opportunités, beaucoup d’intérêt, mais nous pensons que la bonne approche, après un Grand Prix, est d’en avoir un deuxième», a déclaré le premier. Ferrari patron a dit selon GPFans.

«Il y aura beaucoup d’opportunités dans le futur, ne dites jamais jamais, mais c’est ce que nous allons faire à court terme.

«Nous avons toujours dit que les États-Unis sont un domaine très important dans lequel nous devons développer nos activités. Il y a beaucoup d’opportunités à saisir. Avoir deux courses aux États-Unis signifie que nous prenons la bonne direction pour notre stratégie pour l’avenir.

Il a également confirmé que les courses d’Austin et de Miami auront toujours lieu à des moments différents de l’année.

«Nous allons les garder séparés, afin de garder le bon espace pour les deux, et c’est vraiment crucial», a-t-il ajouté.

