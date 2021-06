La F1 peut-elle éviter une fin anti-climatique au meilleur combat pour le titre pendant des années ? · Fans de course

L’arithmétique du championnat en constante évolution a accentué le drame du Grand Prix d’Azerbaïdjan de la semaine dernière.

Lewis Hamilton est arrivé à Bakou à quatre points de Max Verstappen. Mais après avoir déçu aux essais, un bel effort de qualification et un dépassement précoce de Charles Leclerc ont mis le pilote Mercedes sur la bonne voie pour reprendre la tête.

Puis un arrêt au stand lent pour le pilote Mercedes a remis l’initiative à Red Bull. Verstappen a pris la tête et, avec Sergio Perez le secondant à la deuxième place, était en passe d’étendre son avantage de points.

Vient ensuite la défaillance déchirante des pneus qui a mis Verstappen hors de la course, lui refusant un gain potentiel de 26 points. Pire encore pour Red Bull, Hamilton était désormais en route pour la deuxième place – 18 points – voire plus.

Quel soulagement cela a dû être pour Red Bull, alors, quand Hamilton a glissé large au redémarrage, le condamnant à terminer en dehors du top 10, et assurant que la situation des points restait inchangée.

Cette course a fourni plus de rebondissements au championnat que nous n’en avons vu sur une campagne entière ces dernières années. Verrons-nous enfin notre première confrontation de fin de saison depuis cinq ans à Yas Marina en décembre – ou sommes-nous destinés à une fin anti-climacique du championnat ?

Le pendule oscillant

Red Bull a commencé la saison avec une voiture rapide, mais Mercedes a réussi à remporter la victoire lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn. Hamilton a eu une part de chance à Imola où il a décroché la deuxième place malgré une erreur, et les victoires dans les deux courses suivantes l’ont maintenu en tête.

Le drapeau rouge a permis à Hamilton de se tirer d’affaire pour une erreur d’Imola. Mercedes n’a pas été aussi compétitive lors des deux dernières courses sur des pistes qui ne convenaient pas à leur W12. Mais le malheur de Verstappen la dernière fois signifie que Red Bull n’a pas récolté les fruits aussi pleinement qu’ils auraient pu l’espérer.

Désormais, le championnat passe à des circuits routiers européens plus typiques. Sur la base des performances de Mercedes sur des pistes similaires, en particulier le Circuit de Catalunya, Hamilton devrait avoir de bonnes chances de reprendre la tête des points dans les semaines à venir.

Sommes-nous sur le point de voir les champions du monde fléchir leurs muscles et se démarquer de leurs rivaux ? Cela s’est déjà produit auparavant, notamment lorsque Sebastian Vettel et Ferrari se sont battus contre eux en 2017 et, plus récemment, en 2018 (ci-dessous).

Mais cette année, les choses sont différentes pour deux raisons principales. Toutes les équipes sont contraintes par un plafond budgétaire, et Mercedes le ressent particulièrement. L’accident de Valtteri Bottas à Imola a gonflé leur facture de réparation et le mois dernier, l’équipe a annulé un test de pneus 2022 pour éviter de nouvelles dépenses.

Ils doivent également travailler sur les règlements techniques radicalement nouveaux de l’année prochaine. Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, est catégorique sur le fait qu’ils ne sacrifieront pas les gains potentiels pour l’année prochaine afin de consolider leur candidature au titre de 2021. “Nous avons déjà réajusté le plan jusqu’en 2022, et il n’y a aucun moyen de revenir en arrière”, a-t-il déclaré. “Nous ne changerons aucune des décisions que nous avons prises, des décisions stratégiques, simplement parce que nous avons eu deux très mauvais week-ends de course.”

Les points signifient des prix (plus tôt)

Des points supplémentaires seront disponibles à Silverstone cette année. Il est moins probable que le championnat de cette année soit décidé lors de la course finale en raison de changements dans le calendrier et le système de points.

Il y a trois ans, il y avait un maximum de 500 points disponibles avant le tour final. Ce chiffre est passé à 581 cette année.

Cette inflation du système de points réduit la probabilité que nous voyions un vainqueur du titre au tour final. Le nombre de points nécessaires pour décrocher le titre avant la course finale a augmenté de 3,8% (de 26 à 27), tandis que le nombre de points disponibles a augmenté de 16,2%.

Cela est dû en partie à des changements dans le système de points. Un point bonus pour le tour le plus rapide a été introduit en 2019 et à partir de cette année, les épreuves de qualification pour le sprint attribueront jusqu’à trois points supplémentaires sur trois courses.

Elle est également due à l’augmentation du nombre de courses. Cependant, le calendrier présente une autre variable vitale pour le championnat de cette année.

Le pire des cas

Alors que le monde continue de sortir de la pandémie, l’annulation du Grand Prix de Singapour au début du mois a rappelé que les dernières manches du championnat ne sont pas gravées dans le marbre. La F1 a toujours l’intention de remplacer cette course perdue par une autre pour s’assurer que les 23 manches prévues se déroulent.

Course annulée décidée Titre WTCC 2016 Malgré le nombre record de courses au calendrier de cette année, la F1 se contente de visiter le même site deux fois afin de s’assurer que le spectacle se déroule comme prévu. Il organisera la première des deux courses consécutives au Red Bull Ring plus tard ce mois-ci, et le Circuit des Amériques est à l’étude pour une double course pour compenser la course perdue de Singapour.

S’il y a sans aucun doute une considération financière impliquée, il y a aussi une raison sportive valable pour s’assurer que la saison ne soit pas écourtée par une annulation tardive. Dans les dernières étapes de la saison, lorsque les opportunités de marquer des points sont réduites, la perte soudaine d’une course pourrait même décider du championnat.

Cela s’est déjà produit dans d’autres séries auparavant, notamment dans le Championnat du monde des voitures de tourisme il y a cinq ans. Jose Maria Lopez avait une solide avance au championnat avec six courses restantes, et lorsque la série a annulé ses deux courses en Thaïlande sans organiser de remplacement, Lopez est automatiquement devenu champion.

Des doutes persistent sur certaines des dates ultérieures du calendrier de la F1 cette année, notamment les manches du championnat du monde du Brésil et de l’Australie en novembre. Ceux-ci se situent entre la manche du Mexique et le premier grand prix d’Arabie saoudite à Djeddah. Avec déjà deux courses début décembre, retarder la fin de la saison ne sera probablement pas une option.

La planification d’urgence de la F1 pour les annulations depuis le début de la pandémie a été diligent et encourageant. La possibilité que le championnat puisse être décidé par l’annulation d’une course semble donc lointaine.

Les rivaux du titre se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Ces dernières années, c’était Mercedes. Mais peut-être que Red Bull, désespéré de mettre fin à sa sécheresse de titre de huit ans et face à l’inévitable incertitude qui accompagne le départ de Honda à la fin de la saison, se montrera prêt à donner un élan supplémentaire vital à sa campagne 2021.

“Max aurait pu sortir du week-end en mettant 10 points sur son avance au championnat, ou 11 avec le tour s’il avait terminé là où il était avec cinq à faire”, a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, après le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

«Donc, il aurait pu avoir 15 ans de plus. Il a toujours quatre points d’avance, mais à un moment donné, il semblait qu’il pourrait avoir 21 points de retard si Lewis avait décroché la victoire. C’est donc des balançoires et des ronds-points. Je pense que ça va le faire, alors que les performances de la voiture sont si proches, tout au long de ce championnat, ce qui le rend si excitant d’en faire partie.

Espérons qu’il ait eu raison.

