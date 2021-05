La F1 planifie pour éviter le “flou” des qualifications pour le sprint pour les fans

Le consultant technique de F1, Rob Smedley, a déclaré que la série était occupée à réfléchir à des moyens d’éviter les qualifications de sprint en passant par les fans.



Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet, les qualifications traditionnelles du samedi pour la première fois seront remplacées par une course de sprint de 100 km, appelée qualification de sprint, qui établira ensuite la grille du Grand Prix du dimanche.

Silverstone sera le premier des tours d’essai en 2021, les qualifications de sprint devant se dérouler trois fois au cours de la saison.

Le format a été introduit pour engager les jeunes téléspectateurs, mais en même temps, la Formule 1 doit veiller à ce que ces courses de 100 km ne se déroulent pas si rapidement que les fans ne soient pas en mesure de suivre ce qui se passe.

Et donc la série propose actuellement des idées, et il semble que beaucoup de réponses se trouveront dans leur partenariat AWS, qui fournit une gamme de graphiques de données différents aux téléspectateurs pendant un week-end de course.

“Nous discutons de ce que nous pensons être les résultats probables et les scénarios qui vont se jouer ce week-end”, a déclaré Smedley à Motorsport.com.

« Évidemment, nous essayons d’avoir une longueur d’avance. Si vous y réfléchissez, c’est la première fois que nous sommes sur le même pied si vous aimez les équipes, car nous apprenons au même rythme que les équipes. Donc c’est assez sympa.

« Mais vous devez aussi être capable de le transmettre. La séance de qualification du sprint et le format du week-end ne seront un succès que si nous sommes en mesure de tenir les fans au courant de ce qui se passe.

«Si c’est un peu flou et que tout est différent, et que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe jusqu’à la fin, je pense que nous allons perdre une partie de l’avantage des qualifications au sprint.

«Ross [Brawn] a été assez clair avec nous tous pour essayer de maximiser cette opportunité.

«Nous revoyons donc avec AWS, que pouvons-nous faire et de quoi avons-nous vraiment besoin? Quelles sont les parties importantes de la course de qualification de sprint elle-même ?

«Quelle est la partie importante de la qualification réelle? Comment tout cela se mêle-t-il à la course du dimanche après-midi? Ce genre de chose.

«Il y a beaucoup d’aspects intéressants à cela, que nous traversons maintenant et nous nous assurons que nous sommes prêts à partir avec des briefings, des histoires et des graphiques pour Silverstone.»

