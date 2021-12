La F1 plus grande que tout ce que vous pourriez imaginer

En s’alignant pour McLaren lors des tests d’Abou Dhabi, Pato O’Ward utilise le temps pour voir si la F1 est quelque chose avec lequel il « peut s’adapter » à l’avenir.

Faisant partie de l’équipe IndyCar de McLaren, le PDG Zak Brown a remis le test à O’Ward après une incroyable deuxième saison avec l’équipe Arrow McLaren SP.

En promettant au pilote mexicain une course de Formule 1 s’il gagne une course, O’Ward a dépassé cela en en remportant deux. Il a également terminé troisième de la saison IndyCar 2021.

Il était dans la voiture mardi alors que les séries éliminatoires de Formule 1 commençaient sur le circuit de Yas Marina, les équipes – à l’exception de Williams – roulaient toutes sur des mulets conçues pour s’adapter aux pneus Pirelli 2022 de 18 pouces.

Mais alors que O’Ward fait le test F1, il est déjà confirmé en tant que pilote IndyCar 2022.

Il espère cependant que cela pourrait potentiellement être un tremplin vers un avenir en Formule 1.

📻 « Premier tour. Comment c’était, Pato ? »@PatricioOWard : « Ahh, c’est cool ! » pic.twitter.com/eXPk5X0rAa – McLaren (@McLarenF1) 14 décembre 2021

« Je suis tellement concentré sur le fait de tout comprendre et de voir si c’est quelque chose avec lequel je peux m’adapter à l’avenir », a déclaré O’Ward à RACER.

« J’ai l’impression que ça va être différent. La façon de travailler est différente, les voitures ici sont construites en interne. Aux États-Unis, beaucoup de choses sont construites en interne, mais beaucoup de choses sont ce que les autres ont.

«En vous promenant, vous pouvez dire combien d’heures et combien de mains sont consacrées à chaque partie. C’est ce qui en fait quelque chose qui semble plus grand que nature.

« Parce que depuis que le rêve est arrivé, vous le voyez comme inaccessible.

« Tous ceux qui sont dans la série – je vous garantis que Lewis (Hamilton) ou (Fernando) Alonso vous diront la même chose – quand vous êtes un enfant, et vous n’avez encore rien si quelqu’un va vous aider ou quoi que ce soit, c’est sorti de portée.

« Parce que c’est quelque chose qui semble tellement plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer.

« Et c’est, je veux dire, mec, il y a 750 personnes qui travaillent ici pour deux voitures. Comme, vous ne voyez ça nulle part ailleurs. Et même l’IndyCar, c’est une série tellement compétitive et quand vous voyez la différence de fonctionnement de chaque équipe est énorme, comme des différences énormes et juste deux types de compétition très différents.

O’Ward serait de retour avec McLaren en IndyCar pour la saison 2022, après l’achat par McLaren de 75 % du capital de Schmidt Peterson Motorsports.

McLaren a confirmé Lando Norris et Daniel Ricciardo pour le championnat de F1 de l’année prochaine, le duo plaçant l’équipe P4 dans le championnat des constructeurs de cette année.