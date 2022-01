La F1 pourrait avoir une saison de 30 courses « demain », tel est l’intérêt

Stefano Domenicali dit qu’il y a tellement d’intérêt à accueillir des courses de F1 que le sport pourrait organiser une saison de 30 manches « demain ».

Avec 22 week-ends de course organisés, la campagne 2021 a été la plus importante jamais réalisée par la F1, et si tout se passe comme prévu, ce record sera dépassé cette année, avec un calendrier composé de 23 manches.

Cela ne s’est pas bien passé avec tout le monde dans le sport, beaucoup déclarant que le calendrier ne peut pas s’allonger pour le bien du personnel de l’équipe et d’autres pensant qu’il est déjà trop chargé comme il l’est.

Malgré cela, on parle constamment de l’introduction de nouvelles courses comme celle de Las Vegas dans les années à venir, et bien qu’il dise que cela n’arrivera pas, Domenicali pense qu’une saison de 30 courses pourrait facilement être mise en place.

« Nous vivons un grand moment pour la Formule 1, il n’y a aucun doute », le PDG de F1 dit la course.

« En termes d’intensité sportive sur la piste, en termes d’intérêt des parties prenantes, du public, un nouveau public entrant et une nouvelle façon de parler avec les nouveaux publics, et avoir une voie claire dans la réglementation pour un avenir qui est très pertinent pour notre ADN et la future technologie et durabilité avec ce type de carburant et d’hybridation.

« Et donc, c’est vrai qu’il y a un grand intérêt pour les nouveaux lieux – ou les vieux lieux ! – faire partie de notre calendrier. Je pense que sans aucun doute, sans aucune sorte de limitation qu’il est correct de garder, il pourrait y avoir facilement plus de 30 sites que nous pourrions faire [a deal with] demain, mais nous ne pouvons pas aller dans cette direction.

« C’est un bon problème à avoir, à gérer le plus important en termes de stratégie, en termes de business, en termes d’avenir où nous devons aller.

« C’est quelque chose que nous comprenons maintenant pour savoir quel est le meilleur Grand Prix que nous voulons garder dans une base stable, ou nous pouvons penser à certains endroits où il pourrait y avoir une rotation. Ce sont des pensées sur lesquelles nous élaborons.

Les sites les plus récemment ajoutés au calendrier de la F1 ont différé de plusieurs manières, le Grand Prix des Pays-Bas marquant un retour à une piste européenne classique à Zandvoort tandis que les courses en Arabie saoudite et à Miami se dérouleront actuellement/se dérouleront sur des terrains beaucoup plus récents et moins traditionnels. lieux.

Domenicali aime ça, estimant qu’il est « très important » que le calendrier soit diversifié en termes de lieux et de tracés de piste, tant que tous les sites ont une véritable passion pour accueillir une course.

« Parler de diversité est très important. Chacun a une caractéristique différente, une approche différente », a-t-il ajouté.

« La seule chose qui est commune, c’est l’enthousiasme et le désir d’être les protagonistes de cette nouvelle Formule 1. Parfois, dans la vie, quand vous avez quelque chose de nouveau, cela vous donne un peu plus d’énergie.

« Il y a tellement de choses qui évoluent, mais je pense que ce sont tous des éléments positifs pour la croissance de la Formule 1. »

Verdict PlanetF1