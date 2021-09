La F1 pourrait étendre la zone DRS de Zandvoort samedi

in

La Formule 1 pourrait augmenter la longueur de la zone DRS à Zandvoort après les essais de vendredi si elle est convaincue de pouvoir le faire en toute sécurité, a suggéré Carlos Sainz Jnr.

La zone DRS sur la ligne droite des stands sur la piste néerlandaise commence après le dernier virage relevé. L’Arie Luyendykbocht reprofilé a été conçu dans l’intention de permettre aux conducteurs d’utiliser le DRS via celui-ci.

Cependant, Sainz a indiqué que la zone DRS pourrait être étendue si les données des essais de vendredi montraient que cela pouvait être fait sans compromettre la sécurité. “Si nous voyons que tout va bien, nous pourrions en fait l’avoir samedi”, a-t-il déclaré.

Que la zone soit étendue ou non, Sainz a prédit que les dépassements seront difficiles autour du circuit rénové de Zandvoort.

« Je ne pense pas que la position du DRS va rendre les dépassements tellement meilleurs car les virages qui précèdent cette ligne droite sont tous des virages que, pour nous, il va être particulièrement difficile de suivre.

« Pour plus de dépassements, nous aurions en fait besoin de beaucoup de dégradations, de pneus qui s’effondrent et peut-être que certaines personnes font un gros delta de pneus sur d’autres pour avoir une chance de dépasser, mais c’est un pneu composé assez dur. La ligne droite n’est pas très longue et je ne pense pas que le DRS aurait fait une énorme différence.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Max Verstappen, qui a fait une démonstration sur le circuit l’année dernière après sa rénovation, s’attend également à ce que les dépassements soient très difficiles.

Le virage trois est également incliné « Je ne pense pas que cela aura beaucoup d’importance si [DRS] aurait été ouvert dans la banque ou non. Je pense que vous perdez trop de temps dans les deux virages avant cela pour vraiment placer une attaque de toute façon dans le premier virage. Je suppose que certaines personnes sont peut-être un peu déçues à ce sujet, mais pour moi, cela ne change pas vraiment grand-chose.

« De plus, nous ne savons pas vraiment comment la voiture va réagir parce que c’est un virage incliné, donc naturellement la voiture veut se tirer vers le bas. Ainsi, lorsque vous ouvrez le DRS là-bas avec, bien sûr, le volet avant que vous avez dans la voiture, vous ne savez pas comment il va réagir. Je peux donc comprendre qu’ils veulent d’abord voir l’ouvrir juste après la banque.

Le dernier virage est l’un des deux virages relevés sur la piste. L’autre est un virage trois, Hugenholtzbocht, qui est un virage considérablement plus lent. Cependant, sa banque de plus en plus raide peut aider les conducteurs à se suivre de près, a déclaré Charles Leclerc.

“Ça va être super excitant et ça devrait être excitant aussi pour nous”, a-t-il déclaré. « Les conducteurs essaieront probablement des lignes que nous ne voyons nulle part ailleurs, car les banques deviennent de plus en plus à l’extérieur du coin. Nous pourrions donc voir des lignes extérieures au tour trois, par exemple, ce que vous ne voyez pas très souvent. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :