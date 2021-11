Un prix de «champion de course de sprint» fait partie des changements possibles au format envisagés pour la saison 2022 de Formule 1.

La F1 discutera également d’autres révisions potentielles de son nouveau format qui a fait ses débuts cette année avec un accueil mitigé de la part des fans. Un sondage officiel auprès de plus de 167 000 téléspectateurs de la F1 a révélé que 40 % d’entre eux étaient d’accord pour dire que la qualification pour le sprint « améliorait le spectacle », tandis que 34 % n’étaient pas d’accord.

La troisième et dernière manche de qualification sprint de la saison de F1 en cours aura lieu au Grand Prix de Sao Paulo la semaine prochaine. Comme . l’a signalé précédemment, la série prévoit d’organiser six événements de sprint l’année prochaine.

« Nous avons en principe convenu avec les équipes que nous envisagerons six épreuves pour l’année prochaine », a confirmé le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn.

Lorsqu’on lui a demandé par . s’il pouvait créer un prix de « champion de qualification de sprint », Brawn a déclaré: « Oui, je pense que c’est une possibilité. »

« Je pense que, comme vous l’avez vu avec Crypto, nous avons pu faire appel à un nouveau partenaire commercial qui était en partie autour du sprint, donc cela pourrait être un aspect très attrayant pour les partenaires commerciaux », a-t-il ajouté.

Cependant, Brawn a souligné que tout changement de format ne doit pas nuire au grand prix de dimanche. « L’astuce est toujours de s’assurer que nous ne cannibaliserons jamais l’événement principal », a-t-il déclaré.

« La course du dimanche est l’événement principal. C’est le grand prix et nous voulons améliorer cela et non cannibaliser cela. Donc, quoi que nous fassions, nous veillons à ne pas nuire à l’événement du dimanche. Donc, si nous faisions quelque chose, cela devrait entrer en ligne de compte. Mais c’est une option.

La F1 discutera d’autres changements potentiels au format de sprint après sa troisième course au Brésil. Celles-ci incluent l’attribution de plus de points les week-ends de sprint, la description de l’épreuve du samedi comme une « course » plutôt que comme une « qualification » et l’utilisation de la séance de qualification de vendredi pour décider de la grille – et de la pole position – pour le grand prix de dimanche.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Il y a quelques choses qui sont sur la table pour discussion », a déclaré Brawn. « La pole position du vendredi – qui n’a clairement pas été populaire, n’ayant pas la pole position un vendredi – c’est à l’ordre du jour.

« Le nom de l’événement – ​​parce que nous l’appelons tous une course, il marche comme un canard et cancane comme un canard – le nom de l’événement est quelque chose que nous voulons ranger.

« Et puis peut-être que la distribution des points pour un samedi pourrait rendre la course plus difficile et invitante pour les pilotes. C’est donc certainement quelque chose qui est à notre ordre du jour pour discuter avec la FIA et les équipes.

« Après le Brésil, il y aura une autre rencontre. Nous avons eu la Commission F1, c’était très positif et après le Brésil, nous allons nous atteler et commencer à régler les détails.

La décision de nommer le vainqueur de la course de qualification au sprint en tant que détenteur de la pole position a produit un contrecoup particulièrement fort, notamment de la part de pilotes tels que Sebastian Vettel qui l’ont décrit comme « faux ». Brawn espère que cela changera si le format se poursuit en 2022.

« Nous devons absolument y réfléchir », a-t-il déclaré. « Les fans, les médias et les pilotes, et cetera, ont régulièrement déclaré que la personne qui fait le tour le plus rapide avec une faible consommation de carburant dans ce genre de compétition est le détenteur de la pole position. Je suppose que nous n’avions pas vraiment envisagé cela, si je suis honnête, lorsque nous avons mis en place ce nouveau format.

« Donc personnellement, j’aimerais voir un retour à cette pole position. Ces choses sont décidées avec la FIA et les équipes, mais celle-là, je pense définitivement [there’s] large opinion que vendredi devrait être la pole position pour les week-ends de sprint. C’est donc quelque chose que j’espère réussir pour l’année prochaine.

Les épreuves de qualification de sprint attribuent actuellement trois points de championnat du monde au vainqueur, deux pour le deuxième et un pour le troisième. Brawn souhaite augmenter le nombre maximum de points proposés et attribuer des points à davantage de conducteurs.

«Je pense que la répartition des points pour un sprint, personnellement, nous avons proposé quelque chose autour du tiers des points que vous obtenez dans une course pour le sprint. C’était la proposition initiale qui n’a pas été retenue car le sentiment était qu’il fallait d’abord voir comment fonctionne le sprint avant d’attribuer les points.

«Nous pensons donc que ce sera le point de départ de la discussion, quelque chose autour de ce genre d’ordre. Donc c’est assez important pour qu’il en vaille la peine, cela descend assez loin pour que les personnes occupant des postes inférieurs veuillent toujours se battre pour cela, mais pas d’un nombre qui a une influence excessive sur le championnat.

« Cela aura une influence sur le championnat, cela doit avoir, c’est ce que nous voulons, mais pas de manière excessive. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :