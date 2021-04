La F1 présente le “ wildcard féminin ” aux qualifications pour l’esport

F1 Esports proposera un nouveau parcours réservé aux femmes dans la compétition Pro, dans le cadre de l’initiative We Race As One.

Le championnat Pro 2021 de F1 Esports débutera le mois prochain, avec un nouveau parcours féminin Wildcard ajouté. Les qualifications conventionnelles, qui se déroulent à la fin de 2020 pour la saison 2021, demandent aux pilotes de simulation de réaliser les temps les plus rapides sur un seul tour et sont ouvertes aux concurrents de tout sexe.

Le parcours féminin Wildcard se déroulera du 3 au 9 mai, uniquement ouvert aux femmes. Les participants essaieront de réaliser le tour le plus rapide, comme d’habitude, et la femme qui sera la plus rapide sera invitée aux essais du Pro Exhibition, où les équipes pourront évaluer les pilotes pour leur repêchage du Pro Championship.

Les femmes ont déjà participé à la F1 Esports, y compris l’étudiante en aérodynamique Katherine Ormerod qui a atteint les courses des séries éliminatoires du Pro Draft 2019. Cependant, aucune femme n’a atteint le stade du repêchage de la compétition, lorsque les équipes sélectionnent leurs pilotes.

Dans un communiqué, F1 a déclaré: «C’est le

première compétition exclusivement féminine organisée par le sport, qui espère que la Formule 1 encouragera davantage de pilotes de la communauté passionnée et talentueuse de la simulation de course à pied à s’engager dans la série F1 Esports au niveau local, dans l’espoir de devenir la toute première femme pilote. être signé par un officiel F1 Esports

Équipe de série. »

Ils ont confirmé que cette décision faisait partie de la campagne de diversité globale de la F1, «L’introduction de la F1 Esports Series Women’s Wildcard fait suite à l’engagement réaffirmé à améliorer la diversité et l’inclusion que la Formule 1 a pris dans le cadre de l’initiative WeRaceAsOne pour 2021 et au-delà.

