La Formule 1 prévoit d’introduire une « aérodynamique active » dans ses voitures afin de réduire la consommation de carburant d’un tiers à partir de 2025.

S’adressant à . dans une interview exclusive, le directeur technique de la F1, Pat Symonds, a présenté l’objectif ambitieux du sport pour ses futures réglementations moteurs.

La Formule 1 a annoncé il y a deux ans qu’elle deviendrait un producteur de carbone «net zéro» d’ici 2030. Réduire la consommation de carburant de ses moteurs contribuera à atteindre cet objectif.

Dans le même temps, Symonds entend également s’attaquer au poids croissant des voitures de F1. La limite de poids minimum a augmenté de plus de 17% au cours des huit dernières années, atteignant 752 kg cette année. Cela exclut le maximum de 110 kg de carburant que chaque voiture peut utiliser dans une course.

Symonds a indiqué que la limite pourrait être réduite à moins de 75 kg à partir de 2025 en introduisant des carburants synthétiques qui produisent plus d’énergie par kilogramme que l’essence conventionnelle.

«Nous nous battons pour la masse en Formule 1», a-t-il expliqué. «Les voitures sont très, très lourdes.

«Vous pourriez dire, dans un tour de qualification, est-il important de transporter 2 kg de carburant au lieu de 7,5 kg de carburant? Ce n’est pas la fin du monde.

«Mais si vous commencez une course avec 100 kg de carburant parce que votre densité énergétique n’est que de moitié, alors vous avez toujours une voiture lourde. Alors je pense que c’est important.

La F1 doit «vraiment avoir une aérodynamique active», dit Symonds Symonds pour la nouvelle réglementation de la F1 est de maintenir les niveaux actuels de performance de la voiture tout en réduisant la consommation de carburant.

«Quand j’ai défini ce que nous voulons faire avec cette voiture, j’ai dit, si vous allez directement au plus haut niveau, je veux les mêmes performances de la voiture et je veux utiliser les deux tiers du carburant», a-t-il expliqué.

« J’ai dit que je voulais la même vitesse, je veux à peu près le même temps au tour, je veux à peu près la même accélération, je veux à peu près la même capacité de freinage et je veux à peu près la même capacité en virage. »

En plus d’adopter une nouvelle technologie de carburant, Symonds estime qu’une plus grande utilisation de l’aérodynamique active est essentielle pour réduire la consommation. Les voitures de F1 ont déjà des ailes arrière mobiles, que les pilotes peuvent déclencher dans des zones spécifiques pendant les qualifications et à moins d’une seconde d’une autre voiture pendant les courses.

«Il n’est pas nécessaire d’être ingénieur pour réaliser que l’une des raisons pour lesquelles nous utilisons beaucoup de carburant sur ces voitures est qu’elles sont très traînantes», a-t-il déclaré. «Donc, la première chose que vous devez faire – à part le fait que vous vous dirigez vers une hybridation beaucoup plus, beaucoup plus comme l’électrification sur la voiture – vous devez en tirer un peu de traînée.

«Il y aura donc certainement une réduction de la traînée. Mais avec cette réduction de traînée, il y a une réduction de la force d’appui, vous ne pouvez donc pas contourner les virages si vite. Cela vous amène à dire que vous devez vraiment avoir une aérodynamique active sur la voiture.

Lisez plus de détails sur la prochaine révolution des règles de la F1 dans la nouvelle édition de la colonne RacingLines à venir plus tard dans la journée sur .

