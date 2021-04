La F1 prolonge le contrat du Grand Prix du Japon de Suzuka jusqu’en 2024 · .

Le Grand Prix du Japon restera à Suzuka au moins jusqu’à la saison 2024 après que le circuit a conclu un nouvel accord avec la Formule 1.

Le motoriste japonais Honda, propriétaire de l’opérateur du circuit Mobilityland, fera sa dernière apparition en tant que constructeur de moteurs F1 sur le site du Grand Prix du Japon plus tard cette année, avant de quitter la série à la fin de la saison.

La course d’octobre sera également la première épreuve à domicile pour Yuki Tsunoda. La manche du championnat du Japon n’a pas été disputée par un pilote local depuis Kamui Kobayashi en 2014.

«Cette extension fait partie de notre engagement à long terme pour développer le sport en Asie», a déclaré Stefano Domenicali, PDG de Formule 1. «Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre relation fructueuse avec Mobilityland.»

Suzuka est de loin le site de F1 le plus visité au Japon. Il a tenu toutes les barres de six des 37 manches du championnat du monde organisé au Japon. Fuji, scène de la première course de F1 au Japon en 1976, et TI Aida a accueilli le reste.

Le Grand Prix du Japon a eu lieu pour la dernière fois en 2019. La course prévue l’an dernier n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid-19.

