La F1 publie une vidéo manquante de Verstappen sur l’incident de Hamilton · .

La Formule 1 a publié les images de la caméra orientée vers l’avant de la voiture de Max Verstappen montrant l’incident controversé du tour 48 entre lui et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sao Paulo le week-end dernier. Les deux prétendants au championnat ont quitté la piste à Descida do Lago, tour quatre, quand Hamilton a tenté de dépasser Verstappen pour la tête à l’extérieur du virage.

La vidéo montrant la vue du cockpit de Verstappen sur l’incident n’a pas été diffusée à l’époque car un tir orienté vers l’arrière était transmis depuis le Red Bull. Le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a confirmé que les commissaires sportifs n’avaient pas accès à la vidéo lorsqu’ils ont décidé de ne pas enquêter sur l’incident entre les deux hommes.

Les images révèlent le point de vue de Verstappen sur l’incident. Après s’être déplacé pour couvrir la ligne intérieure du virage, Hamilton l’a suivi et dépassé à l’approche de la zone de freinage. Verstappen est toujours à fond sur les gaz alors que la Mercedes tire presque toute la longueur de la voiture devant lui à sa droite.

Verstappen recule ensuite aux côtés de Hamilton alors que la paire commence à ralentir pour le corner. Il applique moins de 45 degrés d’angle de braquage lorsqu’il court au large de l’apex, puis augmente l’angle avant de sortir de la piste, avec Hamilton à l’extérieur le rejoignant pour courir large.

Sondage : les commissaires sportifs ont-ils pris la bonne décision face à Hamilton et Verstappen au quatrième virage ?« Bien sûr, nous avons tous les deux essayé d’être devant dans le virage, et j’ai donc freiné un peu plus tard pour essayer de garder la position et les pneus étaient déjà un peu usés », a expliqué Verstappen par la suite.

« J’étais donc vraiment à la limite de l’adhérence, c’est pourquoi je pense que je n’étais déjà pas complètement au sommet. Et c’est un moyen plus sûr, de courir juste un peu large là-bas.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la défense de Verstappen était « juste au-dessus de la ligne », « aurait dû être une pénalité d’au moins cinq secondes » et a critiqué la décision des commissaires sportifs de ne pas enquêter sur l’incident comme « risible ».

