La F1 “réceptive” au Grand Prix de Londres, des discussions ont eu lieu

Des bruits encourageants continuent d’être faits à propos d’un Grand Prix de Londres ajouté au calendrier de la Formule 1 à l’avenir.

Une deuxième course en Grande-Bretagne pour accompagner le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone est à l’ordre du jour depuis longtemps, mais il semble que ces plans commencent à progresser un peu plus.

Sadiq Khan, le maire de Londres, a fait le point sur ces plans et a déclaré qu’il était en pourparlers avec la Formule 1, qui est ouverte à l’idée.

“Nous parlons à la Formule 1 et ils sont vraiment réceptifs”, a déclaré Khan au London Evening Standard.

« La réalité est que le champion du monde en titre est un Britannique. Lewis Hamilton fait honneur à notre nation et au sport, et ce serait formidable d’avoir un grand prix dans la capitale, d’avoir Silverstone et Londres au calendrier.

Khan a cependant ajouté qu’il ne s’attendait pas à voir un Grand Prix de Londres au calendrier en 2022.

Il a déclaré: “Je pense que l’année prochaine serait trop tôt, mais j’ai été vraiment impressionné par ceux de la Formule 1 et je suis impatient de l’apporter dès que possible.”

Le sujet du Grand Prix de Londres a récemment été remis à l’honneur par le patron de Mercedes, Toto Wolff, affirmant que l’événement « surpasserait tout » ce que la Formule 1 a à offrir.

“J’aimerais que nous ayons un grand prix à Silverstone car c’est ce que les fans adorent et Silverstone fait partie du circuit traditionnel des courses de Formule 1”, a déclaré Wolff à Standard Sport.

“Mais courir à Londres surpasserait tout et j’espère que le maire de Londres et [the Prime Minister] M. Johnson a lu ceci et nous le faisons.

