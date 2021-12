La F1 rend hommage à Sir Frank Williams

12/05/2021 à 18:56 CET

Le paddock de F1 a rendu un hommage particulier à Sir Frank Williams, décédé dimanche dernier à l’âge de 79 ans. Outre le fait que la plupart des voitures arborent ce week-end en Arabie Saoudite des logos en mémoire du légendaire fondateur de l’écurie Williams, avant le départ toutes les équipes et pilotes, ainsi que les patrons de F1, Stefano Domenicali et Ross musclé, outre le Président de la FIA, Jean TodtIls ont entouré une image de Sir Frank devant laquelle ils ont observé une minute de silence émouvant.

George Russell, qui conduit son avant-dernière course avec Williams avant de passer chez Mercedes en 2022, a eu des mots émouvants pour son patron : « » Je me souviens avec émotion de Frank. Quand je suis allé le rencontrer pour la première fois, j’étais un peu nerveux, en 2018. Mais en quelques secondes, pour être honnête, vous reconnaissez à quel point il était chaleureux et la personnalité qu’il avait. aimé de tout le monde au sein de l’équipe et évidemment aussi de la communauté de la Formule 1. Il sera toujours une légende au sein de la Formule 1. «

Anciens pilotes de F1 Martin Brundl et Damon Hill, qui a remporté le championnat du monde en 1996 avec Williams, a effectué quelques tours d’exhibition avec les FW07 à Djeddah.