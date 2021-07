La F1 repensera la décision de nommer le vainqueur des qualifications de sprint en tant que détenteur de la pole position · .

La vidéo ‘Queen The Greatest’ de cette semaine présente un voyage à travers certains des la reine chansons, performances et réalisations les plus extraordinaires, célèbre ce qui est peut-être l’un des enregistrements les plus simples de Queen, mais sans aucun doute l’un de leurs succès les plus remarquables… “Crazy Little Thing Called Love”, l’hommage de […] More