La F1 répond aux critiques sur la couverture télévisée de Monaco

La Formule 1 a reconnu les plaintes formulées concernant la mauvaise couverture télévisée du Grand Prix de Monaco dans un court communiqué.

Comme nous le savons tous, les opportunités de dépassement sont rares dans les rues de Monte-Carlo, vous vous attendez donc à ce que dans les rares cas où elles se produisent, les caméras de télévision seront là pour les récupérer en direct.

Mais le tout premier tour nous a donné un avant-goût de ce qui allait se passer alors que les caméras coupaient à Mick Schumacher pour se frayer un chemin devant son coéquipier Nikita Mazepin à l’épingle à cheveux.

Cependant, ce qui a suivi plus tard était inexcusable et a créé par inadvertance un nouveau mème sous la forme d’être “ Lance Strolled ” – une variante désormais à part entière de l’emblématique “ Rick Roll ” où les gens sont trollés avec le top-tapper certifié “ Never Gonna Give You Up ‘par Rick Astley.

En sortant de la voie des stands, Sebastian Vettel d’Aston Martin est allé roue-à-roue avec Pierre Gasly dans son AlphaTauri jusqu’à Beau Rivage dans une course folle pour être le premier à prendre le virage à Massenet.

Cependant, nous n’avons pu voir qu’une partie de la bataille alors que les caméras se coupaient pour montrer une rediffusion de Lance Stroll traversant le trottoir de Swimming Pool.

L’équipe de télévision s’est donné une chance de sauver la situation en montrant une rediffusion de Vettel v Gasly, pour ensuite s’en éloigner une fois de plus.

Cela a conduit à de nombreuses plaintes de la part de la communauté de la Formule 1 sur la façon dont la course était présentée aux fans qui regardaient à la télévision, mais la Formule 1 elle-même voulait indiquer clairement que l’Automobile Club de Monaco avait le contrôle total sur cette émission de course en particulier.

«L’ACM avait un contrôle total sur l’émission», a déclaré un porte-parole au nom de la direction de la Formule 1.

«Nous n’avons pas eu notre mot à dire dans le travail de caméra, mais nous leur ferons bien sûr rapport.»

En espérant que des leçons soient apprises pour le Grand Prix de Monaco 2022…

