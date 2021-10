La F1 répond aux inquiétudes concernant les bosses de COTA et l’entrée de la voie des stands de Losail · .

Davantage de travail est en cours sur le Circuit des Amériques pour atténuer les bosses qui ont été un problème persistant sur le prochain site que la F1 visitera.

Plusieurs pilotes de Moto GP se sont plaints des bosses de la surface de la piste lors de sa récente manche sur le site, en particulier dans la ligne droite entre les virages 11 et 12. Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a décrit le travail effectué sur la piste avant le grand prix de la semaine prochaine. , qui sera sa première depuis 2019.

« J’étais au téléphone avec la FIM [Fédération Internationale de Motocyclisme] collègues tout le week-end alors qu’ils étaient à Austin pour bien comprendre la situation dans son ensemble », a déclaré Masi. « Depuis l’événement F1 2019, une grande partie du circuit a refait surface pour contrer certains des problèmes que nous avons vus. Les zones qui ont été surélevées par les vélos sont des zones différentes de celles qui ont été refaites.

« Tony Cotman, qui est l’un des inspecteurs du circuit FIA qui était auparavant directeur de course Champ Car/IndyCar, qui est aux États-Unis, s’est déjà rendu à Austin au cours de la semaine, a fait un rapport et le circuit fait quelques changements pour nous pour répondre à certaines des préoccupations.

Le circuit a organisé pour la première fois une manche du championnat du monde en 2012, mais sa surface est devenue de plus en plus bosselée depuis 2015. Cette année-là, les deux voitures Williams se sont retirées de la course en raison de défaillances de suspension que l’équipe a liées à des bosses au virage 11 du 5 et piste d’un demi-kilomètre.

Les propriétaires de piste ont rectifié la surface de la piste en 2016 et 2017 pour la rendre plus lisse, mais les conducteurs ont continué à exprimer leurs inquiétudes concernant le problème. Red Bull a remplacé l’aileron arrière de la voiture de Max Verstappen sur la grille avant le départ de la dernière course de F1 sur la piste, après avoir repéré une fissure qu’ils pensaient être causée par des bosses. L’abandon de la course de Sebastian Vettel pour cause d’échec de la suspension a également été imputé à la punition infligée aux voitures par circuit.

Données de piste : Circuit international de LosailAprès le Grand Prix des États-Unis la semaine prochaine, Masi procédera à une inspection du circuit international de Losail, qui doit accueillir le premier Grand Prix du Qatar le mois prochain. Malgré le peu de temps disponible pour terminer les travaux depuis l’annonce de la course le mois dernier, certaines modifications sont en cours pour rendre le site axé sur le vélo plus adapté aux voitures de F1.

Cela inclut la révision de l’entrée de la voie des stands, qui bifurque actuellement de la ligne droite principale de départ/arrivée à la sortie d’un virage auquel les voitures de F1 s’attaqueront à grande vitesse.

« Ils changent complètement l’entrée de la voie des stands », a déclaré Masi. « Donc, quelle était l’entrée de la voie des stands pour les vélos va changer radicalement. Ce travail est presque terminé.

Des modifications au bord du circuit seront également apportées pour décourager les pilotes de F1 de couper les virages et de courir large. « Il y a un certain nombre de bordures doubles qui ont été installées », a déclaré Masi. « Le circuit est ostensiblement un circuit de vélo, donc [we’re adding] Saucisses apex pour que les gens ne coupent pas les coins ronds à l’intérieur, double bordures aux sorties.

« De plus, il y a un nombre important de mises à niveau des barrières en ce qui concerne TecPro et les pneus sur l’ensemble du site. Mais l’entrée dans la voie des stands est probablement le plus gros changement de piste.

