La F1 réprimera si les équipes «compromisent» les objectifs de 2022

La F1 est prête à peaufiner le règlement 2022 si, après avoir donné aux équipes un peu plus de marge de manœuvre, leurs innovations vont à l’encontre du « objectif » des nouvelles règles.

La saison prochaine, la Formule 1 roulera dans de toutes nouvelles voitures, le sport s’orientant vers l’aérodynamique à effet de sol.

Les changements sont destinés à faciliter le suivi des voitures, et donc – et, espérons-le, – plus facile à dépasser pour une meilleure course.

Un modèle de la nouvelle voiture a été dévoilé jeudi dans la ligne droite des stands de Silverstone avec les 20 pilotes sur place pour le voir.

Max Verstappen a déclaré que cela semblait “intéressant”, ajoutant que “le plus important est que la course soit meilleure” avec Lewis Hamilton d’accord.

“C’est un sérieux défi de s’habituer à une nouvelle ère”, a-t-il déclaré, “et si cette voiture facilite le suivi, ce sera incroyable pour les fans et le sport.”

Alors que le directeur sportif de la F1 Brawn dit que les commentaires des pilotes étaient “encourageants à entendre”, il a déclaré à The Race : “Nous surveillerons ce que les équipes ont fait et l’intégrerons dans notre modélisation pour nous assurer que nous ne compromettons aucun des les cibles.

Regardez de plus près les différences entre notre voiture 2021 et la nouvelle pour 2022 👀#F1 #F12022 pic.twitter.com/CqqUoF8ikv – Formule 1 (@F1) 15 juillet 2021

Cet objectif est, tout simplement, une meilleure course.

Cependant, Brawn et son groupe de réflexion, composé de Pat Symonds, Jason Somerville et Nikolas Tombazis, ont déjà donné aux équipes une certaine latitude avec les règles.

Des règles que Brawn dit qu’il est ouvert à des ajustements si besoin est.

« Une partie des commentaires des équipes sur les propositions initiales était qu’il n’y avait pas suffisamment d’opportunités pour obtenir un avantage de performance », a-t-il expliqué.

« Grâce à cela, nous avons ouvert quelques zones. Pat, Jason et Nikolas ont examiné de manière très détaillée ce que nous pouvions faire là-bas et, par conséquent, l’ont un peu ouvert.

« Alors, oui, si cela a apporté un peu de variation visuelle, c’est encourageant. Mais si cela compromet les objectifs, nous modifierons les choses pour qu’elles ne soient pas compromises. »

Brawn espère que la saison prochaine marquera le début d’une ère de batailles serrées.

“Alors que 2021 a été une grande bataille, nous avons encore des voitures qui ont du mal à se suivre pendant la course”, a-t-il déclaré. «La réglementation pour 2022 résoudra ce problème et créera une opportunité pour des batailles plus serrées et plus de courses de roue à roue.

“L’effet combiné de la nouvelle réglementation aérodynamique et des nouvelles règles financières, sous la forme d’un plafonnement des coûts, créera les conditions d’un championnat plus équilibré et de la réduction des écarts sur la grille.”

