La F1 risque le problème des « footballeurs en plongeon » avec les pénalités

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, est préoccupé par le précédent créé par les pénalités infligées à Sergio Perez et Lando Norris lors du Grand Prix d’Autriche d’hier.

Les deux hommes se sont vu infliger des pénalités de cinq secondes pour des incidents au cours desquels des rivaux sont sortis en essayant de les dépasser à l’extérieur des virages.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a insisté sur le fait que dans tous les cas, les pilotes tentant de dépasser avaient gagné le droit d’être laissés de côté par la voiture devant. Horner n’est pas d’accord et a déclaré que si la barre est placée trop bas pour le pilote attaquant, cela pourrait amener plus de pilotes à plaider pour des pénalités en courant large dans les virages.

Le directeur de l’équipe Red Bull a comparé la situation potentielle à des joueurs de football prétendant avoir été encrassés par un rival afin de gagner un penalty.

“Vous ne voulez pas l’équivalent de footballeurs plongeant”, a déclaré Horner. « Je pense que nous devons éviter cela.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en images« C’est incroyablement difficile – parce que nous en parlons très souvent – ​​et difficile pour le directeur de course. Mais j’ai senti que peut-être aujourd’hui, les incidents que nous avons vus auraient pu être plus des “incidents de course” que des pénalités.

Masi a confirmé que les deux Red Bull avaient “immédiatement” demandé aux commissaires sportifs d’enquêter sur l’incident entre Norris et Perez, et Ferrari a fait de même pour les deux incidents impliquant Leclerc.

Norris a reçu sa pénalité après que Perez soit parti au quatrième virage. Perez a ensuite été pénalisé pour deux mouvements similaires sur Charles Leclerc. Horner a déclaré que Perez s’était bien remis des revers.

“Je pense qu’il savait que ça allait être très difficile de dépasser Lando parce qu’ils étaient si rapides dans les lignes droites. Il essayait donc de faire le mouvement rapidement. Et évidemment, c’était dommage à ce moment-là de perdre votre tampon avec Mercedes.

« Ensuite, il a écopé de deux autres pénalités avec Charles. Mais je pense qu’une fois qu’il a réussi à dépasser Daniel [Ricciardo] et dans l’air clair, puis il a incroyablement bien conduit et a baissé la tête et a construit ces 10 secondes à la fin de la course jusqu’à Daniel.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Autriche 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :