La F1 se prépare pour la première course de sprint

07/07/2021 à 12:56 CEST

Le circuit de Silverstone, qui fut en 1950 le théâtre du premier grand prix de l’histoire de la Formule 1, connaîtra à nouveau une étape importante la semaine prochaine en accueillant la première course de sprint lors de la Grand Prix de Grande-Bretagne (16-18 juillet). Le format, à titre expérimental, sera mis en œuvre cette saison dans trois événements du calendrier et le premier d’entre eux arrivera samedi prochain sur le territoire anglais.

Le directeur sportif de la F1 Ross musclé Il sent que ce sera quelque chose de positif pour la compétition, qui cherche à rehausser le spectacle de ce sport : « Je suis nerveux, c’est toujours comme ça face à l’inconnu. Nous nous sommes lancés, les équipes ont beaucoup travaillé donc je pense que ce sera un succès. Nous devons impliquer les fans et nous assurer d’avoir une carrière qui les passionne vraiment. Je pense qu’ils le feront, mais nous ne le saurons pas avant d’y arriver & rdquor;, dit-il.

Si tout se passe bien à Silverstone, le GP d’Italie aura une deuxième course de sprint, tandis que le lieu de la troisième n’a pas encore été décidé. “Le mieux qui puisse finalement arriver est que cette course qualificative fasse partie d’un week-end de grand prix. Peut-être pas dans toutes les courses. Mais je pense que ce que nous voulons souligner, c’est que le week-end s’allonge. Nous avons un grand événement vendredi maintenant parce que nous avons une qualification. Il y aura une course de sprint samedi, puis le grand prix dimanche, qui est l’événement au sommet du week-end. Donc, nous essayons vraiment de le renforcer, assurez-vous de ne rien enlever au grand prix. Nous devons décider si c’est quelque chose que nous mettons pleinement en œuvre ou si ce n’est que pour certains & rdquor; événements, explique-t-il. Vigueur.Hamilton, avec des doutes

Tous les acteurs du « grand cirque » ne sont pas aussi enthousiastes à l’idée. Lewis Hamilton il évoquait la course de sprint de Silverstone avec des réserves considérables : “Ce sera probablement une procession. Espérons qu’il y aura des dépassements, mais ce ne sera probablement pas trop excitant. On verra, ça ne sert à rien de le juger avant même de l’avoir essayé. Carlos Sainz le libre choix des pneumatiques pour la qualification sprint est une opportunité : « Faire 17 tours avec un train de pneus médium devrait nous permettre d’attaquer un peu plus et de prendre du plaisir.

Le programme du week-end

Le format Grand Prix avec course de vitesse modifie tout le programme du week-end : le vendredi, il y aura une séance d’entraînement de 60 minutes et un format normal de qualification pour la course du samedi. Samedi auront lieu les deuxièmes séances d’essais libres de 60 minutes puis la course de vitesse, disputée sur 100 km (un tiers de la distance d’une course longue), qui servira à déterminer la position de départ de la course de dimanche. Le format sera appelé « course de qualification ». De plus, les trois meilleurs pilotes auront des points supplémentaires pour le championnat. Le dimanche aura lieu la course longue ou conventionnelle.