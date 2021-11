Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que le sport serait reconnu à l’avenir pour le rôle qu’il a joué en encourageant des pays comme le Qatar à « progresser ».

La série court dans le pays du Moyen-Orient pour la première fois ce week-end. Il tiendra son premier grand prix en Arabie saoudite deux semaines plus tard.

Les deux pays ont été critiqués pour leur piètre bilan en matière de droits humains, notamment une législation stricte ciblant les femmes et les membres de leurs communautés LGBTQ+.

Domenicali a déclaré que la F1 n’avait « aucune raison de se cacher » lorsqu’elle visitait de tels pays. « Dès que ces pays choisissent d’être sous les projecteurs de la Formule 1, il n’y a aucune excuse », a-t-il déclaré à Sky.

Des pays comme le Qatar « ont pris la voie du changement », estime Domenicali, que la F1 peut aider à promouvoir. « Comme toujours dans la vie, vous ne pouvez pas prétendre que les habitudes culturelles millénaires peuvent être modifiées du jour au soir. Ce sera illogique et non rationnel.

« Mais je pense qu’à travers la Formule 1, à travers le sport, ils auront l’intensité pour s’assurer que les progrès se feront dans un temps plus rapide, d’une manière plus rapide, que normalement nous prendrions pour faire ces changements. Et c’est pourquoi nous sommes ici sans crainte et ensuite pour nous assurer que les choses sont faites de manière appropriée. »

La F1 a été critiquée pour avoir permis à des pays ayant de mauvais antécédents en matière de droits de l’homme de « laver sportif » leur réputation en organisant des événements majeurs. Mais Domenicali s’attend à ce que la série soit finalement félicitée pour son engagement avec des pays comme le Qatar.

« Je pense que dans quelques années, à l’avenir, quelqu’un reconnaîtra le rôle important que la Formule 1 a donné à ce changement important de notre société », a-t-il déclaré.

Avant le début du week-end de course, Lewis Hamilton a déclaré que les sports qui visitent des pays comme le Qatar ont le « devoir » de sensibiliser à la situation des droits de l’homme dans ces endroits. Il porte un casque spécial avec un design « Progress Pride » ce week-end.

Domenicali est heureux que les conducteurs utilisent le sport pour promouvoir leurs points de vue de cette manière. « Comme vous le savez, nous sommes une plate-forme où les conducteurs peuvent toujours dire ce qu’ils pensent être juste dans le respect des autres », a-t-il déclaré.

« Par conséquent, à ce sujet, nous n’ajoutons rien de nouveau car c’est un message très actuel selon lequel à travers » We Race As One « , nous parlons de diversité, nous parlons de durabilité, nous parlons d’inclusivité ou d’inclusion. Et c’est pour ça que je dirais qu’on est vraiment rattrapé par cette démarche, mais toujours respectueux de chacun.

