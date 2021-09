La F1 trop préoccupée par “l’amélioration du spectacle” · .

La Formule 1 se préoccupe trop d’essayer “d’améliorer le spectacle”, a déclaré Fernando Alonso, après qu’une qualification de sprint processionnelle a suscité davantage d’appels à des changements.

La série expérimente le format de qualification de sprint sur trois courses cette année. La course d’aujourd’hui a vu peu de changements de position après le premier tour, ce qui a suscité des critiques sur le format.

Alonso a déclaré que la Formule 1 devrait demander si elle doit réviser son format de week-end de course, soulignant que les autres sports ne changent pas constamment leurs règles pour créer plus d’excitation.

“Je pense que la Formule 1 recherche toujours une amélioration qui parfois n’est pas nécessaire, d’une certaine manière”, a déclaré le double champion du monde. « Je ne vois aucun autre sport se soucier autant de faire ou d’améliorer le spectacle.

«Je vois le football, qui est normalement le roi du sport, et il y a tellement de jeux qui sont tellement ennuyeux. Et la semaine suivante il n’y a pas de drame, il n’y a pas de changement.

«Il n’y a pas de suggestions sur la façon de changer le jeu pour agrandir le but, de jouer sans gardien de but pour améliorer le spectacle. Il n’y a pas de drames.

“Le sport y est et la Formule 1 devrait être heureuse et fière en tant que spectacle car c’est une très grande chose. C’est donc la première chose.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Si la Formule 1 doit poursuivre d’autres changements, Alonso pense qu’ils devraient tenir compte de la nature indulgente du système de qualification actuel, qui, selon lui, permet aux pilotes d’éviter facilement d’être compromis par des erreurs.

« Mon sentiment est que le vendredi est ce qui dicte peut-être le reste du week-end. Parce que la qualification est faite par les performances de la voiture, pas par l’apport du pilote.

« Quand vous n’avez qu’un seul train de pneus ou qu’une seule tentative – d’accord, la voiture est la chose la plus importante – mais le conducteur doit tenir cette minute et demie. Quand tu as une heure et six trains de pneus, tu fais une erreur, tu fais deux erreurs, mais ensuite tu mets un autre train de pneus, tu fais une autre erreur, d’accord, tu mets un autre train de pneus et à la fin tu finis en la position que vous méritez ou la voiture mérite.

“Ce sera donc mon opinion avec l’expérience. Pour vraiment ajouter de la difficulté vendredi, peut-être en ne donnant qu’une seule tentative, pas six. »

La F1 envisage des changements plus extrêmes au format du week-end de course l’année prochaine, y compris une course à grille inversée, dont Alonso n’est pas fan.

« La grille inversée, je la prendrais car je suis dans une voiture lente. Mais je ne pense pas que ce soit juste, et je ne pense pas non plus que la Formule 1 devrait faire cette révolution.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :