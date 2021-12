La F1 « un énorme pas en avant », déclare Sargeant après le premier test – .

Dans le tour d’horizon : le pilote junior de Williams, Logan Sargeant, a déclaré que son premier test de Formule 1 à Abu Dhabi était « l’expérience d’une vie ».

En bref

Puissance d’arrêt de la voiture de F1 « comme je n’ai jamais ressenti auparavant » – SargeantSargeant, qui a signé pour le programme junior de Williams pendant le week-end du Grand Prix des États-Unis, a couru sa première journée dans une voiture de F1 dans le cadre des jeunes pilotes d’Abu Dhabi essai hier. Il l’a appelé « tout ce à quoi je m’attendais et plus ».

« L’équipe a fait un excellent travail en me préparant pour aujourd’hui et en me donnant la confiance nécessaire pour aller là-bas, en profiter et faire de mon mieux », a déclaré Sargeant.

«Nous avons réussi le plan de course et j’ai vraiment beaucoup progressé tout au long des tests. Les deux premiers runs étaient incroyables avec l’adhérence et la puissance de la voiture, mais je m’y suis habitué assez rapidement et je me sentais à l’aise à la fin de la journée.

Sargeant, qui est arrivé à quatre points de remporter le titre de Formule 3 l’année dernière et a récemment fait ses débuts en Formule 2, a déclaré que la FW43B était « un énorme pas en avant » par rapport à ces voitures. « Les performances de freinage sont bien meilleures et il y a beaucoup plus d’appuis. La puissance de freinage ne ressemblait à rien de ce que j’ai ressenti auparavant.

Brawn: les commentaires de Wolff et Horner à Masi ne sont pas acceptables

Dans des commentaires rapportés par Auto Motor und Sport, Ross Brawn a déclaré que les interventions des chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner lors du Grand Prix d’Abou Dhabi ont dépassé une ligne.

« Il n’est pas acceptable que les chefs d’équipe mettent Michael sous une telle pression pendant la course », a déclaré Brawn. « Toto Wolff ne peut pas exiger qu’une voiture de sécurité ne vienne pas, et Christian Horner ne peut pas exiger que les voitures doivent faire un retour en arrière. C’est à la discrétion du directeur de course. Nous arrêterons ce contact l’année prochaine.

Hazel Chapman 1927-2021

Hazel Chapman, cofondatrice de Lotus Cars et membre du conseil d’administration de Lotus Cars, Team Lotus et Lotus Components, est décédée lundi à l’âge de 94 ans. Elle dirigeait l’entreprise de construction automobile Lotus, avec son mari designer Colin Chapman et a joué un rôle déterminant dans le sport automobile. partie de l’entreprise.

Elle s’est retirée de l’activité principale de Lotus en 1982 après être devenue veuve et a ensuite dirigé une section de course classique et d’héritage. Elle a toujours signé toutes les voitures Lotus, même après la vente de l’entreprise, y compris l’Elvija en 2019.

Chapman a également été la fondatrice du club de course féminin britannique The Dog House et a travaillé comme chronométreur, tout en étant impliqué dans la gestion de l’équipe Lotus F1.

Nissany et Drugovich continuent chez DAMS et MP en F2

Drugovich reviendra chez MP, qu’il a piloté l’année dernière, Roy Nissany a confirmé qu’il continuerait pour une autre saison avec DAMS, Felipe Drugovich passant d’UNI Virtuosi à MP Motorsport en Formule 2 en 2022.

Nissany et Drugovich ont terminé respectivement seizième et huitième du championnat 2021.

Hinchcliffe se retire de la course IndyCar à temps plein

James Hinchcliffe a annoncé qu’il se retirait de la course en IndyCar à temps plein. Le six fois vainqueur de la course a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux disant qu’il ne chercherait pas de siège IndyCar à temps plein en 2022, après s’être séparé d’Andretti à la fin de la saison 2021.

« Avec plus d’une décennie de souvenirs incroyables dans la banque, je suis heureux d’annoncer que je m’éloigne de la compétition IndyCar à temps plein », a annoncé Hinchcliffe. « Ce n’était pas une décision prise à la légère, et c’était une décision prise avec le plein soutien de ma famille et de mes soutiens les plus proches. De nombreux facteurs, à la fois personnels et professionnels, m’ont amené à prendre cette décision, mais j’ai vraiment senti que le moment était venu. »

Hinchcliffe a insisté sur le fait que sa décision « n’est en aucun cas une retraite de la course » et a déclaré que cela « m’a libéré pour me plonger dans d’autres formes de sport automobile et explorer d’autres intérêts et opportunités ».