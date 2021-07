La F1 veut un pilote américain, mais un pipeline IndyCar ne convient à personne · .

La Formule 1 veut un pilote des États-Unis, et elle veut aussi plus de courses là-bas, et il est donc naturel que les gens se demandent pourquoi la FIA et la Formula One Management ne regardent pas l’IndyCar.

Il y a des sites capables d’accueillir un grand prix de F1, et les pilotes sont plus que capables d’être dans le rythme s’ils atterrissaient en F1. Pas moins un pilote que Mario Andretti a loué le potentiel de Colton Herta, tandis que le double champion Josef Newgarden respire la qualité.

Mais IndyCar, l’un des rares championnats monoplaces véritablement professionnels au monde, est snobé en ce qui concerne les points de superlicence FIA. La troisième place de la série junior de Formule 2 qualifie automatiquement un pilote pour courir en F1, alors que seul devenir champion en IndyCar fera de même. Dans une série avec plusieurs fournisseurs de moteurs, des courses à double points de prestige historique et des équipes de compétitivité variable, c’est un exploit beaucoup plus difficile que de jouer en F2.

Remporter le titre du Championnat FIA de Formule 3 est comparable à la deuxième place en IndyCar en points de superlicence, et remporter le Championnat d’Europe de Formule Régional de quatrième niveau permet de gagner plus de la troisième place en IndyCar. Cela valorise les victoires en course à un niveau professionnel inférieur à un championnat junior qui avait une grille de 11 voitures, des équipes qui ont laissé les freins fixés sur leurs voitures et des entraîneurs de pilotes appelés à courir pour élever le niveau de compétitivité en 2020. La FIA est-elle terminée -valoriser sa série au détriment de l’IndyCar ?

Romain Grosjean s’est engagé cette année en IndyCar depuis la F1, et a déjà une pole position et un podium. Mais il est 16e au classement avec six courses à disputer ; c’est si compétitif. En fait, seuls six pilotes ont plus de top cinq que Grosjean et il a raté trois courses.

Grosjean a joué en IndyCar depuis le changement de F1. L’un de ces pilotes est Patricio O’Ward de McLaren Schmidt Peterson, la star des doubles-têtes du Texas et de Detroit alors qu’il remportait une victoire et un troisième dans les deux. Il est actuellement deuxième dans les points, et son premier triomphe en IndyCar lui a valu un test de F1 avec McLaren à la fin de cette année.

“Je pense qu’il y a beaucoup de talent en IndyCar et certains pilotes sont extrêmement capables d’être compétitifs en Formule 1”, a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren Racing, en réponse à une question de .. “Je pense que le processus de superlicence peut probablement être revu en ce qui concerne cela.”

Sur les 40 pilotes à avoir couru en IndyCar cette année, seuls les trois derniers champions Dixon, Newgarden et Simon Pagenaud, ainsi que le finaliste 2018 Alexander Rossi peuvent revendiquer une superlicence 2021 sur la base de leurs réalisations américaines en course, et Pagenaud ne le fait que avec l’assouplissement des exigences de superlicence pendant la pandémie.

Quatre autres détenteurs sont d’anciens pilotes de F1 de la série, tandis que les trois titres australiens de Supercars de la recrue Scott McLaughlin sont suffisamment dignes pour le rendre éligible en F1.

Brown a également parlé des débuts en IndyCar de Kevin Magnussen avec son équipe, sans aucun essai préalable, à Road America il y a quinze jours. Magnussen s’est qualifié 21e, a mené six tours au milieu de la course et, selon McLaren, était dans le top 10 avant que des problèmes électriques ne surviennent.

“Situation assez difficile, se retrouver dans une voiture de course où vous faites un siège et sortez dans une voiture de course peu de temps après, mais l’équipe a vraiment apprécié de travailler avec lui”, a déclaré Brown.

“C’était un professionnel complet, rapide, mais je pense que cela montre à quel point la série est difficile, que vous ne pouvez pas simplement vous présenter et vous attendre à être compétitif après une heure de conduite de la voiture de course pour la première fois.”

C’est une voiture complexe qui met l’accent sur la capacité physique des conducteurs autant que sur la gestion du carburant et des pneus. C’est sûrement une voie évidente vers les courses de Grand Prix ?

Mais alors que le PDG de la F1 Stefano Domencali a admis dans une récente interview exclusive avec . qu’il était impatient d’avoir un pilote américain dans la série, il a déclaré qu’il se contentait de laisser la question des points de superlicence entre les mains de la FIA.

Magnussen a mené ses débuts en IndyCar, grâce à une période de prudence. « Je dirais que cela fait partie de la responsabilité de la FIA dans la définition des points pour la superlicence », a été sa réponse au camouflet de superlicence d’IndyCar.

« Je pense que chaque année il y a ce genre de discussion qui est lié au fait que chaque année, selon les différents défis techniques que le championnat, il y a une clé assez complexe à suivre. Et je pense que c’est un point à adresser au [FIA Single-Seater] Commission de respecter le rôle.

À partir de cette déclaration, on peut lire que la F2 pose un défi technique plus important que l’IndyCar, qui propose des courses de 500 milles et n’a pas besoin de ceintures inversées pour ajouter de la variabilité stratégique.

L’IndyCar, y compris ses différentes formes pré-séparées, a battu la F1 avec les aides au dépassement contrôlées par le conducteur, les pneus à haute dégradation, les carburants au bioéthanol (depuis 2007), les avancées en matière de sécurité telles que les barrières SAFER et les jaunes complets. Même la nouvelle formule aérodynamique de la F1 pour 2022 peut être comparée au kit aérodynamique IndyCar adopté il y a trois ans.

Il n’y a pas encore eu de puissance hybride de la part des fournisseurs de moteurs actuels Chevrolet et Honda, mais cela change en 2013 avec les unités biturbo V6 de 2,2 litres existantes remplacées par des moteurs de 2,4 litres plus gros couplés à un système hybride spécifique composé d’un multi -moteur de phase, inverseur et dispositif de stockage électrique pour le freinage régénératif.

Ce mouvement, combiné à la simplification aérodynamique de la F1, rapproche essentiellement la série de ce qu’elle n’a jamais été au 21e siècle. Et cela signifie que la FIA ne peut vraiment pas ignorer la pertinence d’une série dont les racines sont bien plus anciennes que la sienne.

Cependant, il n’est dans l’intérêt de personne de transformer IndyCar en un pipeline de pilotes de F1, même s’il peut y avoir plus de pollinisation croisée d’autres rôles à l’ère hybride.

Rossi a pédalé Manor non compétitif en 2015 Rossi a été le dernier pilote à concourir sous le drapeau des États-Unis à faire de la F1, et il a mis en garde contre le retour dans son pays d’origine. Il s’est frayé un chemin vers le fond de la grille avec Manor à la mi-saison en 2015, après de précédents faux départs à ses débuts, et alors qu’il avait un rôle de pilote de réserve pour 2016, il s’est dirigé vers IndyCar pour courir. À sa sixième course, l’Indianapolis 500, il avait gagné.

Son père et manager Pieter, bien que impliqué tout au long de sa carrière junior en monoplace en Europe, avait une bien meilleure position pour assurer à Rossi un avenir en IndyCar dans une équipe de haut niveau que de signer avec n’importe quelle équipe de F1. A l’inverse, les managers européens dont la vie ainsi que celle de leurs clients sont entièrement basées sur ce continent trouvent qu’il est difficile de conclure des affaires en Amérique, quelle que soit la qualité de leur chauffeur. Il est difficile d’obtenir un siège IndyCar haut de gamme.

Rossi est à nouveau un bon exemple ici, avec des négociations prolongées en 2019 qui ont finalement abouti à un contrat de trois ans avec l’équipe Andretti avec laquelle sa carrière en IndyCar avait commencé (initialement dans une voiture co-dirigée par Bryan Herta). Il y avait eu plusieurs tours de table pour voir qui pouvait offrir quoi financièrement, et aussi en ressources pour remporter un titre avec, car les équipes rivales étaient intéressées par sa signature.

Son profil, ses revenus et son développement en tant que pilote ont été bien plus élevés que s’il était resté en F1, et avec le recul, ils ont encore renforcé le message de 2016 selon lequel un Américain peut atteindre la F1, mais seulement au détriment du genre de succès qu’il pourrait avoir. à la maison.

Et tandis que Grosjean a été accueilli à bras ouverts cette année, principalement en raison de l’histoire de bien-être derrière son retour en course, il n’y a pas de demande dans le paddock IndyCar pour que d’autres noms de F1 suivent – ​​bien que Magnussen, son ancien coéquipier chez Haas, semble maintenant viser un entraînement à temps plein en 2022.

La série grandit d’année en année, avec des chiffres de télévision croissants et une reconnaissance publique de ses meilleurs pilotes, et sa popularité a conduit à une nouvelle course dans les rues de Nashville qui rejoint le calendrier le mois prochain. La demande intérieure de sièges dépasse de loin l’offre, et il n’y a pas non plus assez de contrats de location de moteurs pour couvrir le nombre d’équipes intéressées, ce qui deviendra encore plus serré à l’ère hybride, car les coûts devraient augmenter.

Herta et Newgarden semblent peu susceptibles d’obtenir des sièges de F1 Les pilotes ex-F1 peuvent avoir gonflé leur pouvoir de négociation avec leur expérience et leurs budgets hybrides, ce qui pourrait mettre en danger les noms actuels sur la grille. Il n’est pas surprenant que les pilotes IndyCar travaillent déjà sur des contrats 2023 dans la mesure du possible.

Augmenter les points de superlicence d’IndyCar devient une décision inefficace au moment où plus de détenteurs de superlicence commencent à s’y installer, et en raison de la pertinence accrue de la F1, cela pourrait même en faire un rival de la F2 pour les jeunes pilotes avec de gros budgets qui souhaitent obtenir ces points pour courir en F1. L’IndyCar ne peut pas se permettre d’avoir des pilotes avec seulement des programmes d’un an en tête qui surenchérissent sur les perspectives à long terme pour les sièges. Afflux et exodes de conducteurs seraient aussi coûteux les uns que les autres.

C’est dans l’intérêt de la FIA autant que de l’IndyCar, notamment en ce qui concerne la question des budgets. Depuis l’introduction de sa voiture de Formule 2 actuelle en 2018, le seul pilote qui n’est pas le fils d’un multimillionnaire à atteindre la F1 et à rester au-delà de sa saison de recrue est George Russell. Il est sous pression pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la F2 ait plus de succès en tant que générateur de talents en F1, et augmenter l’attraction d’IndyCar ne sera pas sa réponse. Surtout quand la série en fait assez.

