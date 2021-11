La F1 vise des gains de durabilité en apportant moins de pneus aux courses · .

La Formule 1 envisage une réduction du nombre de pneus que les équipes pourraient utiliser lors de certaines courses la saison prochaine.

Si le changement se poursuit, il sera effectué à titre d’essai, comme cela se fait avec le format de qualification de sprint de la F1 sur trois courses cette année.

Le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, a déclaré que la série envisageait d’utiliser des essais limités pour évaluer des idées que « nous serions un peu nerveux à l’idée de faire pour toute la saison ».

Une proposition consiste à réduire le nombre de pneus que les équipes peuvent utiliser lors d’un week-end de course. Normalement, les équipes reçoivent 13 sets de slicks, quatre sets d’intermédiaires et trois sets de wet wet par week-end. Cela totalise 36 800 pneus pour les seuls week-ends de course l’année prochaine. Des pneus supplémentaires peuvent également être fournis à des fins de test ou en réponse au temps humide.

Brawn a déclaré que le sport aimerait « voir si nous pouvons réduire la quantité de pneus que nous utilisons au cours d’un week-end de course ».

« Nous essayons tous d’améliorer notre empreinte de plusieurs manières », a-t-il expliqué. « La logistique, l’utilisation des pneus en fait partie.

« Nous espérons donc qu’en 22, nous aurons des week-ends où nous aurons un nombre réduit de pneus disponibles. Nous pensons que nous pouvons le faire sans impacter la série.

Avant de procéder aux tests, la F1 et la FIA examinent les « conséquences imprévues » qui pourraient découler du changement, a déclaré Brawn.

« Tim Goss à la FIA en particulier a travaillé très dur avec Pirelli et les équipes pour proposer une proposition sur la façon dont nous pourrions évaluer une manière différente d’utiliser les pneus au cours du week-end pour réduire les quantités. Et cela semble assez prometteur et je pense que c’est quelque chose que nous ferons quelques week-ends pendant la saison afin de l’évaluer.

« Si cela fonctionne, c’est quelque chose que nous pouvons adopter pour l’avenir ou nous pouvons l’ajuster un peu et aller de l’avant. »

