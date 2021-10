Dans le tour d’horizon : la Formule 1 affirme que son nouveau format de qualification pour le sprint est particulièrement populaire auprès des jeunes téléspectateurs.

En bref

« Enthousiasme » des jeunes téléspectateurs pour les épreuves de sprint – Le PDG de DomenicaliFormula 1 Stefano Domenicali est déterminé à aller de l’avant avec le nouveau format controversé de qualification de sprint du sport, mais admet que des changements sont nécessaires.

La série a couru le nouveau format deux fois cette année et tiendra une autre manche au Grand Prix de Sao Paulo le mois prochain. Cependant, les plans visant à étendre son utilisation l’année prochaine sont déjà à un stade avancé.

Le format a été critiqué par certains pilotes pour ne pas avoir produit les compétitions passionnantes promises et pour avoir modifié la façon dont la pole position est attribuée. Cependant, Domenicali a déclaré que son principal avantage est qu’il réduit le temps dont les équipes disposent pour s’entraîner, produisant des concours moins prévisibles.

« D’un point de vue sportif, nous avons vu que moins vous avez de temps pour vous entraîner, plus l’action est imprévisible en qualifications et en course », a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1. « Nous devons affiner certains réglages, mais nous y travaillons maintenant. »

Domenicali pense que le nouveau format est particulièrement populaire auprès des jeunes téléspectateurs. « Il est toujours facile d’être négatif et de ne pas changer, mais nous nous efforçons d’aller dans cette direction car nous voyons l’enthousiasme de la jeune génération et l’intérêt plus large de ceux du monde entier. »

La F1 « sur le point de devenir très grosse » aux USA – Schumacher

Critique: Netflix Drive to Survive saison troisLa Formule 1 est sur le point de devenir beaucoup plus populaire aux États-Unis grâce à la série Netflix Drive to Survive, déclare Mick Schumacher. Le pilote Haas, qui a assisté à la course NASCAR au Texas Motor Speedway le week-end dernier, est encouragé par la croissance du sport dans le pays d’origine de son équipe.

« C’est notre course à domicile, donc je suis évidemment excité à ce sujet, mais c’est bien plus que cela », a déclaré Schumacher. « J’aime Austin et les États-Unis.

« C’est spécial et c’est quelque chose où la Formule 1 n’est pas encore aussi grande mais nous sommes sur le point de devenir très grands, notamment grâce à la série Drive to Survive. Je suis très impatient car c’est un grand spectacle, il se passe toujours tellement de choses. »

Taffin déménage à ORECA

L’ancien directeur technique moteur de Renault, Rémi Taffin, rejoindra ORECA en tant que nouveau directeur technique du constructeur de voitures de sport en décembre. Taffin, qui a travaillé avec Fernando Alonso, Jenson Button, Ricardo Zonta et Jos Verstappen au cours de sa carrière en F1, aura la responsabilité des divisions châssis et moteurs d’ORECA.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Michael Andretti remportait l’avant-dernière manche de la série CART IndyCar à Phoenix, terminant à trois points du leader du titre Bobby Rahal, la paire séparée par Danny Sullivan en piste.

