La F2 dévoile un calendrier de 28 courses, la F3 concourra 18 fois en 2022 · .

La Formule 2 organisera 28 courses en 2022, le plus grand nombre sous sa forme actuelle ou lorsqu’elle était auparavant connue sous le nom de GP2.

Les 14 épreuves doubles se dérouleront toutes parallèlement aux manches du championnat du monde de Formule 1. Le championnat débutera à Bahreïn en mars et se terminera à Abu Dhabi en novembre. Il dépasse le précédent maximum de 24 courses, organisé chaque année depuis 2018, de quatre.

La série visitera Zandvoort pour la première fois. Il visitera également Imola, où il a déjà couru en 2005 et 2006 sous sa forme précédente.

Le calendrier 2022 de F2 a été critiqué pour ses longs écarts entre certains événements, tels que l’écart actuel de deux mois entre sa dernière course à Sotchi et la soirée à venir à Djeddah. Son calendrier 2022 sera plus régulier, mais comportera tout de même un écart de près de deux mois entre ses dernières paires de courses.

La Formule 3 rejoindra la F2 et la F1 lors de neuf manches l’année prochaine. Comme la F2, elle remplace son format à trois têtes par deux compétitions par week-end et organisera un total de 18 courses. Sa saison débutera également à Bahreïn mais se terminera en septembre.

Calendriers 2022 Formule 2 et Formule 3

