La F3 démarre à Barcelone avec la victoire de Smolyar

08/05/2021 à 14:11 CEST

Alexandre Smolyar (ART GP) a remporté la première course de la saison en F3, qui s’est déroulée sur le Circuit de Barcelone, dans le cadre du Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Le jeune pilote russe s’est imposé devant Clément Novalak (Trident) et la recrue Pince Caio (MP Motorsport).

Smolyar , qui a commencé deuxième sur le système de grille inversée, après la pole position hier pour Hauger a arraché la tête de Jonny Edgar (Carlin) dans le quatrième tour des 22 de la course, quand il l’a dépassé dans la zone DRS.

Juan Manuel Correa, qui revenait en compétition après son très grave accident de Spa en 2019, dans lequel Anthoine Hubert est décédé, a terminé sa première course dans le top quinze.

Le pilote du trident Jack Doohan, fils du champion MotoGP Mick Doohan, je sais il s’est qualifié deuxième vendredi et pour ceux qui ont commencé 11e aujourd’hui, même s’il n’a pas fait une bonne course et a terminé 17e

Pour sa part, Arthur Leclerc , frère du pilote Ferrari Charles Leclerc, a été contraint aux stands au 14e tour après avoir subi une crevaison à l’arrière gauche, ce qui l’a ramené au 28e rang du classement.

Cet après-midi, la deuxième course de la F3 se déroulera sur le Circuit. Les 12 premiers de la première course inverseront leurs positions sur la grille et Enzo Fittipaldi (Charouz) commencera en pole, devant David Schumacher (Trident).