La F3 fait face à un double essai à Jerez

11/05/2021 à 17:32 CEST

Après les trois premières courses de la saison sur le Circuit de Barcelone, le championnat FIA F3 affrontera deux jours d’essais officiels à Jerez demain, mercredi et jeudi. Ces formations étaient initialement prévues pour les 25 et 26 février, mais les restrictions d’espace aérien en Espagne imposées aux voyageurs du Royaume-Uni ont empêché certaines équipes et pilotes anglais de se rendre à Jerez, de sorte que les organisateurs ont décidé de reporter le test pour Le mois de mai.

Dans les trois courses que cette catégorie a disputées pendant le week-end du GP d’Espagne, il y avait trois vainqueurs différents. Dans le premier d’entre eux, le Russe a prévalu Alexandre Smolyar (Art Grand Prix), tandis que les Britanniques Olli Caldwell (Prema Racing) a réussi à s’imposer dans la seconde. De son côté, le Norvégien Dennis Hauger (Prema Racing), a remporté la victoire en troisième et accessoirement, la tête du championnat avec 34 points, deux de plus que Caldwell qui est deuxième au classement général.Dix équipes (Prema Racing, Trident, Art Grand Prix, Hitech Grand Prix, HWA Racelab, MP Motorsport, Campos Racing, Carlin Buzz Racing, Jenzer Motorsport, Charouz Racing) et 31 pilotes sont programmés pour participer aux deux jours de test à Jerez La session du matin aura lieu de 9h00 à 12h00 les deux jours, tandis que la session de l’après-midi débutera demain, mercredi à 14h00 pour se terminer à 17h00 et jeudi de 13h00 à 16h00. L’Espagne est représentée dans cette catégorie par l’équipe Course de Campos, bien que sans pilotes à domicile.

