La F50 perd la tête à Plymouth et pense déjà à Aarhus

18/07/2021 à 19h55 CEST

Australie a été proclamé champion de Grand Prix de Grande-Bretagne, après avoir vaincu en grande finale France Oui États Unis, et à son tour, soulage Espagne dans le leadership du circuit SailGP. le F50 Victoire a terminé huitième en Plymouth et occupe désormais la sixième position du général à trois points du nouveau leader, à égalité avec Etats-Unis. Oui Japon.

Le deuxième jour de Grand Prix de Grande-Bretagne, au Plymouth, s’est encore levé avec les échos de la disqualification du F50 Victoria la veille. Le premier drapeau noir de l’histoire de Voile GP Il s’agissait pour le bateau espagnol d’un départ risqué, une décision jugée excessive au sein de l’équipe, et les deux Phil Robertson Quoi Xabi Fernandez ils n’étaient pas d’accord. Bien que des rivaux directs comme Jimmy Spithill (LES USAGES), Nathan Outteridge (JPN) et Tom slingsby (AUS) a défendu la décision des juges, le marin olympique le plus récompensé de l’histoire et la canne de l’équipe britannique, Ben ainslie (GBR), du côté de l’équipe espagnole.

Phil Robertson, canne de l’équipe espagnole, a déclaré en fin de journée qu’elle avait été « décevante & rdquor; et a ajouté « en général, on fait bien les choses, il faut juste profiter des opportunités & rdquor ;. Dans cette ligne, Xabi Fernandez, régleur d’aile, a admis que « nous avons relativement bien navigué mais nous avons fait quelques erreurs, nous nous sommes compliqués & rdquor ;. Malgré la journée infructueuse pour le F50 Victoria, Fernandez Il a expliqué qu’« il reste encore une longue saison et nous devons juste essayer d’avoir de bons tests & rdquor ;.

La première épreuve de la journée, quatrième au général, a été très importante pour le F50 Victoire qu’il a dû tout risquer pour tout après la disqualification de la veille. Le bateau espagnol a pris un bon départ, troisième, derrière Japon Oui Nouvelle Zélande. Les de Nathan Outteridge Ils se sont démarqués tôt et au fur et à mesure des essais ils ont accru leur avantage sur le reste de la flotte, les Néo-Zélandais se sont également confirmés en deuxième position et la troisième position semblait jouée. Grande Bretagne Oui Espagne. Tous deux échangeaient cette position jusqu’à ce qu’il apparaisse États Unis, qui finirait par se faufiler entre les deux, déplaçant les Espagnols à la cinquième place, puisqu’ils l’occuperaient finalement et cela ne leur laissait malheureusement aucune option pour disputer la finale.

Le test suivant servirait à définir quels trois bateaux allaient disputer la grande finale. le F50 VictoireQuoi qu’il en soit, il voulait dire au revoir à la Grand Prix de Grande-Bretagne avec un bon goût en bouche. Bien qu’il soit sorti en cinquième position, il est arrivé troisième derrière Grande Bretagne Oui France, qui étaient les dominants du test. L’Espagne, pour sa part, qui flirtait entre la troisième et la quatrième place, a vu à quel point Australie Il l’a dépassé dans la dernière ligne droite et a fini par franchir la ligne d’arrivée en cinquième position. États Unis, France Oui Australie ils ont été classés pour la grande finale.

Journée calquée sur la précédente, d’un point de vue météorologique, avec des vents très faibles, ce qui a rendu plus difficile la prise de vitesse et les manœuvres plus rapides. Le domaine a changé tout le temps et les rôles n’ont pas été favorables.

Ce n’était pas la meilleure régate pour lui F50 Victoire, qui ne pense plus qu’au prochain événement, le Rockwall Danemark Grand Prix de Voile, Ce qui sera célébré dans Aahrus (Danemark) les 20 et 21 août. Il reste encore six épreuves cette saison où l’équipe espagnole tentera de grimper et de reprendre la tête. De plus, l’équipe reprendra son plein avec le retour des Olympiens, qui sont actuellement à Tokyo.

Concurrence pour réduire l’impact environnemental

Il vient de coïncider avec le Grand Prix de Grande-Bretagne Quoi Voile GP a présenté « Impact League & rdquor ;, une initiative pionnière dans le monde visant à intégrer la durabilité dans le tissu de ce sport et à accélérer la transition vers une énergie propre.

Dans ce contexte, au cours de cette deuxième saison de Voile GP, les huit équipes participantes s’affronteront également sur terre pour être reconnues pour leurs actions positives qui réduisent leur empreinte carbone. Chacune des équipes participantes a un partenaire durable qui les aide dans leur mission environnementale. L’équipe espagnole a le soutien de Vague de changement par Grupo Iberostar dans sa mission d’être « Young Ambassadors Leaving Footprint & rdquor ;.